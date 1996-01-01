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Ботанических садов в Приморье будет два
Идея создания в Находке собственного Ботанического сада получила поддержку городской администрации. Инициаторы проекта - Находкинский институт технологии и бизнеса (ИТиБ) и Ботанический сад ДВО РАН (Владивосток).
Как считает ректор ИТИБ Раиса ГОВОРУХА, устройство Ботанического сада для Находки - выдающееся событие. Идея вынашивалась преподавателями института более двух лет, ее сразу же подхватили студенты. В Находку для обсуждения проблемы несколько раз приезжал доктор наук, директор Ботанического сада ДВО РАН Александр ГАЛАНИН, который считает, что климат Находки идеально подходит для создания такого сада.
Первоначальная стоимость проекта - 22 млн руб. В качестве площадки выбран муниципальный лагерь отдыха "Сатурн", который последние несколько лет бездействовал, а сегодня передается в пользование Институту технологии и бизнеса. Глава администрации Олег КОЛЯДИН распорядился до середины февраля урегулировать все связанные с этим юридические формальности.
Разработчики считают, что после поддержки проекта на уровне городской администрации, у них появилась реальная возможность приступить к его реализации. В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает строительство водного комплекса, детского городка, оранжереи тропических растений, экспозиции растений различных климатических зон: южно-азиатской, северо-американской, японской, дальневосточной. Кроме того, запроектирована разбивка лесопитомника, розария, Долины цветов и Бонсай-комплекса.
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