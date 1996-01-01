"Маршрутки" без маршрута будут возить за 15 рублей

Так называемые автобусы класса повышенной комфортности в режиме такси начнут работу в первой половине февраля. В декабре прошлого года их запустили в пригороде Владивостока и Артема.

Эксклюзивный вид транспорта чем-то напоминает маршрутное такси, с той разницей, что у автобусов нет конкретного маршрута и графика. Новенькие 14-местные микроавтобусы Grace и Istana во Владивостоке будут отправляться с трех пунктов - Семеновской площади, железнодорожного вокзала и площади Луговой и работать практически во всех районах города, каждый в своем.

Пассажира могут подвезти прямо до подъезда всего за 15 руб. В пригороде, правда, стоимость проезда на отдаленных маршрутах (пос. Заводской, бухта Емар) может достигать 30-40 руб.

Идея создания автобусов-такси возникла у руководства Приморской ассоциации таксомоторных и автобусных компаний. Первые "изобретения" начнут работу в краевом центре Приморского края уже со следующего месяца. По утверждению президента ассоциации Игоря КРАВЦОВА, новшество может раз и навсегда решить транспортную проблему города.