Год Красной Огненной Собаки

Хотя в предыдущие года Красной Собаки: 1826, 1886, 1946, на первый взгляд, ничего существенного и не происходило в российской и мировой истории, но изначально заложен конфликт между добродушным и ласковым животным и огненным цветом, требующим расширения, экспансии, свержения догм.

Собака весьма безмятежное и миролюбивое животное на фоне всеобщего консерватизма. Например, в 1626 году создается приказ тайных дел, в 1826 - разбираются с участниками восстания декабристов, и в том же году открывается 3 отделение жандармов под руководством Александра БЕНКЕНДОРФА, что говорить о послевоенном 1946 году. Обычно Россия в годы Красной Собаки "закручивает гайки" и отживает события предыдущего года Петуха.

Дух времени обращен в сторону доброй старины, а радикальные намерения и идеи временно затихают. Человек обеспокоен своим будущем, и необходимо быть все время "начеку", внимательным, совмещать консерватизм взглядов и желание вырваться из стереотипов.

Собака, уже не как символ, а как животное, является лучшим другом человека на протяжении двадцати тысячелетий. Изображения Гончих Псов на стенах гробницы Сенби, правителя Куз, относятся примерно к 4000 году до Рождества Христова. К началу новой эры изображение собак часто встречаются на произведениях искусства и керамических изделиях Ассирии, Китая, Греции и Римской империи, что свидетельствует о том, что эти животные играли важную роль в повседневной жизни. Люди обожествили животное, наделяя его божественными качествами. В конце Ледникового периода людям и псам пришлось соперничать в борьбе за пропитание, но после этого между нами установилась тесная связь, порой мистическая.

У Рамзеса Великого было четыре собаки, и одной из них было позволено спать в его постели. Александр Великий тоже делил ложе со своим огромным мастиффом Перитом, а царь Петр I спал в одной постели с итальянской борзой Лизеттой. Зигмунд Фрейд очень любил свою чау-чау по имени Жо-Фи, и она даже ему помогала оценивать душевное состояние пациентов. Дело в том, что собака ложилась на разном расстоянии от пациентов в зависимости от глубины стресса, в котором они находились.

И, конечно, лучший подарок на Новый год и на протяжении всего года Собаки будет... щенок. Хозяева собак извлекут немалую пользу из такого подарка. Эти собаки будут укреплять брак между людьми. Уже научно доказано путем исследований в Индианском университете, что в присутствии собаки семейные ссоры проходят менее напряженно. Оказывается, при собаке супруги ведут себя менее агрессивно, их пульс и кровяное давление заметно ниже, чем когда собака отсутствует. Ученые выяснили, что кровяное давление человека вообще снижается, когда в комнату входит собака.

Собаки - самые любимые животные человека. Одни спят с ними в постели, другие держат на коротком поводке, а третьи - на привязи.

В год Собаки ценятся постоянство, партнерские отношения. Красную собаку надо держать на привязи, особо не отпускать, но и не давить.