Собака слишком реалистична

КРЫСА за маской равнодушной созерцательности будет прятать свою эмоциональную неустойчивость. Вопросы, которые беспокоили вас в году уходящем, становятся еще более актуальными. Иногда вы способны зацикливаться на своих интересах, не чувствуя их изначальной узости. Год Красной Огненной Собаки будет подталкивать вас к решению деловых и профессиональных вопросов. Удастся ли воспользоваться замечательными шансами, которых представится немало, зависит только от вас. Удача на стороне тех, кто способен смело идти вперед, ставить высокие цели в области карьеры и повышать профессиональный уровень. Не исключены значительные перемены в работе. Поменяется не только окружение, но и вышестоящие инстанции. Многие Крысы смогут создать новые прочные деловые тандемы, профессиональные союзы. Есть возможность сменить работу, частично обновить направление деятельности. Все, что будет заложено в этот период, будет для вас надежной основой на ближайшие несколько лет. И это часто будет зависеть не только от вашего благополучия, но и от внутреннего настроя. Поменяется многое в ваших взглядах на происходящее. Представления о жизни прежнего характера будут подвержены критике. Наступающий год подарит вам прочную дружбу с интересным человеком, влияние которого трудно переоценить. Вам следует обратить внимание на физическую форму, на собственное здоровье. Активные занятия спортом и здоровый образ жизни уберегут вас от проблем в этой области. Предстоит путешествие по воде или в город, расположенный на побережье. Вы сделаете немало крупных покупок. Будете осваивать новое техническое средство. В вашем доме часто будут гости. Финансовый аспект будет зависеть от личных усилий, а также от умения отказываться от сомнительного выбора и удовольствий в пользу дела. Личная жизнь может круто измениться. Мужчины способны на судьбоносные поступки. А свободные дамы получат предложение руки и сердца. Вот только часто это не будет совпадать с любовью.

БЫК почувствует, как все, над чем пришлось так долго трудиться, вновь приобретает эффект деформации. И уже новые вершины манят вас. И уже иные горизонты обещают вам светлое будущее. Предстоит вновь задуматься над тем, как приложить свои силы, чтобы достичь успешных результатов в профессиональной деятельности. Будет много претензий к окружающим, да и к себе, впрочем, тоже. Всякий раз, когда вы будете приниматься за то или иное дело, планка будет поднята на самую большую высоту. Вы не лишены честолюбия и стремления к победе. Но вы слишком безоговорочно верите в свои идеалы, и любое разоблачение их, даже в малой дозе, может привести к полному краху и разочарованию. Поэтому вам необходимы надежные деловые партнеры, способные принять на себя любой нравственный удар, объяснив вам ситуацию иначе, чем видите ее вы. Творческий аспект будет активизирован. Год Красной Огненной Собаки увеличит ваш духовный потенциал. Вы сумеете достичь гораздо лучших результатов, чем прежде. Удача будет сопутствовать вам в работе над словом, духовной деятельности, интеллектуальном росте. Хороший год для учебы, получения знаний и поиска новых жизненных ориентиров. В работе возможны некоторые изменения, которые, скорее, сделают ваш труд более определенным и менее зависимым. Профессиональный рост возможен только в качестве обретения внутренней свободы, выхода на более высокий уровень в плане опыта. Внешне же ситуация останется почти неизменной. Финансовый аспект стабилен и предсказуем. Нелегко придется тем, кто имеет цель увеличить материальный рост. Предстоит рассчитывать только на себя. Расширится круг родственников. Ваши обязательства останутся неизменными. Может быть, их станет даже еще больше. А вот с друзьями будет не все гладко. Возможен разлад, разрыв отношений с кем-то из них. Повысится личная привлекательность. Почти всегда вы будете яркими, отличающимися от других неизменным внутренним светом. В любви вам повезет. Возможно сильное увлечение вдалеке от дома.

ТИГР не откажется от своих идей и планов, хотя жизнь явно усложняется. Обозначатся конкуренты и недоброжелатели, круг единомышленников сузится. Вместе с тем появится возможность укрепить свои позиции в области карьеры и профессиональной сферы. Представится возможность повышения квалификации, дополнительного обучения. Для многих этот момент будет связан с дальними дорогами, возможностью изменить свой социальный статус. Появится больше свободы в области выполнения обязательств, возврата долгов. Очевидно, с ними будет покончено еще до наступления Года Красной Огненной Собаки. Высокая степень самостоятельности может сделать вашу жизнь менее упорядоченной, менее ответственной. Вы становитесь более беспокойными и излишне эмоциональными. Часто ваши проблемы будут сосредоточены в материальной области. Расточительность может сочетаться с активным желанием накопительства, зарабатывания денег любой ценой. Предстоит решать вопросы обустройства дома, часто против желания. Так или иначе вам придется довести до конца начатые когда-то ремонтные работы. Много времени вы будете проводить в обществе новых друзей, знакомых. Не исключено даже временное сотрудничество с объединяющим творческим началом. Это даст вам возможность воплотить в жизнь ваши юношеские мечты. Всегда будет повод испробовать свои силы почти без особого риска или потерь. Будет много возможностей для хорошего отдыха, как в привычных условиях, так и далеко от дома, на чужой территории. У вас могут появиться неприятные сложности, даже спорные вопросы с кем-то из родственников. Хождение по инстанциям, решение юридических проблем станут привычным занятием. Вам придется пережить горькие минуты разочарования относительно верности, искренности вашего близкого человека. Но наступающий год подарит вам новое светлое чувство, положительное знакомство долговременного характера. Многие Тигры вступят в брак.

КРОЛИК будет удивлять окружающих своей способностью угадывать "ход исторических событий". Вы всегда останетесь на плаву, даже если другие будут безнадежно тонуть. На фоне остальных ваши дела будут идти чуть более успешно. Внешняя сторона жизни станет поводом для зависти, недоброй критики. Часто будете производить впечатление человека поверхностного, баловня судьбы, лишенного проблем и страданий. Однако это далеко не так. На самом деле вы лишены спокойствия, так как почти всегда будете контролировать и свои поступки, и слова, и отношения. Вы научились носить маску беспечности, за которой скрывается внимательное отношение к мелочам, к людям, к происходящему. Вы будете принимать свои меры предосторожности всякий раз, когда действия других могут выглядеть подозрительными, когда судьба будет испытывать вас на прочность. В наступающем году все смогут увидеть ваши таланты ораторского искусства. То, что вы должны донести до окружающих, необходимо внимательно слушать. И вас будут слушать, так как вы для этого затратите немало усилий. Творческий аспект приобретает особое звучание. Ваши способности в этом плане станут более устойчивыми, окрепшими. Появятся единомышленники. Ваша популярность возрастет. Неожиданно вы будете проявлять интерес к политике. И здесь появится прекрасная возможность реализовать свои способности. Так или иначе вы становитесь причастными к общественной и политической жизни. Нередко ваша профессиональная стезя будет тесно соприкасаться с политическими темами. Общее направление деятельности не изменится, хотя могут поменяться условия, качество работы и частично - окружение. В личной жизни многое будет зависеть от ваших решений. Наступает период разоблачений, открытий, когда все тайное становится явным. Информация о ком-то из близких может сразить вас наповал. Будете помогать вполне конкретному родственнику. Все ваши перемещения и поездки будут связаны с работой. Предстоит заниматься укреплением здоровья, оздоровительными практиками. Большое значение будете придавать внешнему виду, и это станет заметным.

ДРАКОН - мастер производить впечатление. И вам это будет удаваться в полной мере. Другие будут тянуться к вам, беря с вас пример, желая походить на вас. И действительно, часто ваши поступки и дела будут достойными подражания. Многие будут заняты укреплением домашнего очага, решением вопроса о недвижимости. Вообще, имущественная тема будет актуальна для большинства Драконов в Год Красной Огненной Собаки. Это год активных действий и решительных поступков. Дракон непременно найдет свое счастье, если будет к этому стремиться. Для многих ситуация становится поворотной в личном плане. Возможно создание нового союза, новое партнерство, новая любовь. Вы будете увлечены своей работой. Успехи прошлого будут окрылять вас, вселяя уверенность. Всегда найдется стимул для новых свершений и надежд на будущее. Вы способны поражать окружающих готовностью к действию. Ловкий, великодушный, блестящий, вы будете разбираться во всем, к чему проявите интерес. Интеллектуальные беседы и глубокие познания в области истории, культуры и профессиональной темы способны убедить самых заядлых скептиков. Переговоры всегда будут успешными, если в них будете участвовать вы. Способность владеть словом становится вашей козырной картой. Вместе с тем вы будете иногда нерешительны и замкнуты, если придется действовать в одиночку, а также под чужим давлением. Почти всегда это будет касаться малоактивных представителей знака, лишенных самостоятельности. Можете потерять свои позиции, если начнете уступать более напористым компаньонам. Восстановятся отношения с кем-то из старых друзей, родственников. Нередко вам придется давать советы менее осведомленному другу. Могут вызывать беспокойство действия младшего члена семьи. Но здесь ваш авторитет почти бессилен... Потребует внимания здоровье. Ключ к успеху будет в возможности правильно отдыхать. Солнце и море восстановят ваши силы, прогулки на природе восполнят растраченную энергию. Успешными станут вопросы купли-продажи имущества, подписание важных документов. Хороший год для финансистов, банкиров, работников лицензионных отделов.

ЗМЕЯ теоретически готова горы свернуть. Но на практике у вас всегда найдутся причины, чтобы отложить намеченные планы. Рисуя яркие картины прекрасного будущего в своем воображении, вы будете далеки от них в реальности. С одной стороны, у вас не будет уверенности ни в чем. Сомнения становятся доминирующим началом вашей пассивности в делах. С другой стороны, вы слишком ленивы, чтобы действовать. Впрочем, вы можете оказаться незаменимым помощником для активной личности на каком-то этапе совместной деятельности. Вы можете потерять интерес к работе, которой сегодня занимаетесь. Вы будете чувствовать, что уже давно готовы действовать иначе. Вы видите себя в ином свете, в другой роли. Вас вдохновят к такому пониманию успехи кого-то из давних друзей, компаньонов или бывших одноклассников. Часто Змею можно увидеть в той или иной компании, рассуждающую на разные темы весьма философски. У вас всегда найдутся слушатели, внимающие интеллектуальному полету ваших мыслей. Может расшириться круг друзей. Нередко вы станете иметь дело с теми, кто обладает заметным влиянием в определенных кругах. Внешняя сторона жизни становится весьма привлекательной. Будете стараться соответствовать требованиям, которые негласно витают в вашей среде. И сами также станете воспринимать других через призму внешнего вида. В ведении переговоров вы будете иметь преимущество, так как умеете управлять эмоциями и сохранять спокойствие. Окружающим вы способны внушать положительные эмоции. От вас можно получить дельный и полезный совет, но вот склонить вас к действию почти не удастся. Возможно решение вопроса о недвижимости. Почти всегда ситуация будет связана с проблемами близких родственников, их инициативой или просьбами. Вам предстоит осуществить дальние поездки. Для многих они будут связаны с партнерскими обязательствами. В наступающем Году Красной Огненной Собаки вы будете лечиться чаще, чем прежде. Уязвимо горло, дыхательные пути. Почти всегда будете страдать от инфекционных болезней. Личная жизнь будет постоянной темой для размышлений. Семейные постоянно будут сомневаться в своих чувствах, в верности партнера. Свободные Змеи отличаются непостоянством.

ЛОШАДЬ готова к великим свершениям. Вы способны поменять многое в своей жизни. Работу, место проживания и даже свои привязанности. Однако звезды советуют вам все тщательно обдумать, прежде чем действовать. Вы встретите немало препятствий на своем пути, хотя будет казаться, что проблем не существует вовсе. Вы часто можете терять ориентиры, впадать в метания, паниковать. Поддержка друзей будет незаменимой. Зато в наступающем году вы многое поймете, ко многому станете относиться иначе, чем прежде. Эмоциональная неустойчивость будет поводом для разногласий с близкими людьми, излишних обид. Вы постоянно будете искать способ для прояснения отношений, которые уже давно и так понятны. Возможен распад отношений с кем-то из давних деловых компаньонов. Не исключен полный разрыв с родственником. Творческое начало будет одним из самых сильных ваших проявлений. Если вы не относитесь к людям искусства, то вы способны разбираться в подобных вопросах гораздо лучше остальных. Может иметь место покупка красивых вещей, уникальных приобретений. В вашем окружении произойдут значительные перемены. Вы станете более свободными от контактов, обязательств. Если у вас есть домашнее животное, следует проявить о нем повышенную заботу, так как его здоровье будет в опасности. Вы станете ближе к младшим членам семьи, к детям, но и претензий с вашей стороны станет больше. Профессиональный аспект будет волновать вас с точки зрения материального роста. Вы достигнете самого высокого уровня в своей работе. Возможны выгодные предложения о сотрудничестве и новых перспективах в деловой жизни. Но о самостоятельности не будет и речи. Почти всегда возможность профессионального роста будет связана с партнерскими соглашениями и жесткими обязательствами. Не исключено путешествие по воде. Для Лошадей наступающий год отмечен значительными перемещениями. Будете стремиться к созданию комфорта, где бы ни находились. Вас будет привлекать возможность популярности, известности. Знакомства будут иметь судьбоносное значение. Свободные Лошади могут вступить в брак.

КОЗА с грустью будет смотреть на мир, на те проблемы, которые, словно волчья стая, окружают плотным кольцом. Интуитивный подход к жизни будет способствовать лучшему решению многих сложных вопросов. Вы будете чувствовать, что год слишком труден для вас. Ожидается немало дел спорного характера, которые будет очень непросто разрешить. Вы будете рассчитывать на себя, стараясь не доверять другим своих идей и планов. Возможны значительные изменения в области работы. Профессиональная деятельность останется прежней, а вот партнерские соглашения могут разрушиться. Вы отойдете от своих сегодняшних компаньонов. Не всегда и не для всех это пройдет гладко. Неизбежны конфликтные ситуации, явные или скрытые. Почти всегда причины будут в плоскости материально-денежных отношений. Не исключено, что вы не сможете выполнить собственных обязательств. Но главное - оправдать себя, найти объяснение собственным словам и поступкам. Вы чаще обычного будете чувствовать себя одинокими и непонятыми, особенно в кругу близких родственников. Каждый будет слишком занят собой, чтобы по-настоящему думать о Козе. Вместе с тем, когда будут нужны деньги или конкретная поддержка, вас непременно побеспокоят. В наступающем Году Красной Огненной Собаки вы будете слишком сосредоточены на тех принципах, которым будете следовать в своих жизненных ситуациях. Вам может навредить излишняя щепетильность. Надо понимать, что счастья вы не обретете без каких-то жертв. А для вас они, как правило, будут нравственными. Вы можете отклонить выгодное предложение со стороны малознакомого компаньона лишь потому, что вам покажутся сомнительными цели потенциального партнера. Самостоятельность в делах будет более жизнестойкой, чем коллективный труд. В нем вы потеряетесь, ослабеете и растратите свои силы напрасно. Этот год активных внутренних действий, духовных познаний и сложного личного выбора. Предстоит укреплять здоровье. Возможна запланированная операция. Множество дорог будет присутствовать на вашем пути. Коза может узнать, что такое настоящая любовь и высокие чувства.

ОБЕЗЬЯНА может испытывать некоторые финансовые трудности, о чем непременно будут оповещены все вокруг. Частенько вы можете плакаться "в жилетку" друзьям и знакомым, недвусмысленно намекая: дайте денег! Однако делать долги не стоит, так как ситуация будет, как снежный ком, постоянно увеличиваться в размерах своей проблемы. Избегайте иждивенческих настроений, иначе деградация станет наступать вам на пятки. Наступающий год будет способствовать повышению уровня вашей квалификации. Появится возможность получить дополнительный профессиональный опыт, заняться учебой. Многие Обезьяны в силу природной любознательности будут заняты самообразованием. Вы будете демонстрировать свои познания в самых разных ситуациях. С вами всегда будет интересно вести диалоги и даже спорить. Ваши советы, словесная поддержка могут быть полезными не только близким, но и самым разным людям. Вы часто будете находиться в незнакомых условиях, ситуациях, компаниях. Не исключена смена работы, долговременные поездки. Много времени вы проведете в разлуке с любимыми. Почти всегда вы сумеете быстро освоиться в непривычном месте. Везение и удача будут сопутствовать вам в тех вопросах, которые касаются быстрых или случайных отношений, действий. Могут иметь место выигрыши в лотерею, ценные находки, неожиданные подарки. Ваш прагматичный ум будет всегда находить лучший выход из сложных условий. Круг ваших родственников расширится. В вашу семью войдет новое лицо, которое сразу же завоюет симпатии большинства. Но в вашей жизни будет непременно некий конфликт, который нередко может происходить внутри семьи, внутри интимных отношений, наконец, внутри вас. Противоречия становятся слишком довлеющими, слишком невыносимыми. Многие Обезьяны будут вынуждены сохранять втайне ситуацию своей личной жизни, природу своих настоящих чувств... Вам предстоит бороться с собственными недостатками, искать способы восстановления и поддержки дружеских отношений с теми, кто может быть полезен вам в течение года. Возможны проблемы со здоровьем. Болезни инфекционного характера, проблемы с кожей могут стать вашей головной болью. Отношения с детьми достигнут наивысшей сложности. Вы поступите мудро, если дадите им хотя бы немного свободы.

ПЕТУХ в своих надеждах немного поменьше работать может сильно заблуждаться. Вам не удастся снизить темпы своей загруженности. Суета и рутина не оставят вас. Возможно, вы станете самой активной "рабочей лошадкой" из всех представителей Восточного Зодиака. Этому будут способствовать и ваши личные инициативы, и намерения деловых партнеров использовать ваш профессиональный потенциал на полную катушку. У вас появятся новые возможности для сотрудничества, в том числе и с представителями из-за рубежа. Будете принимать важное решение относительно договорных обязательств, подписания документа о совместной деятельности. Вы становитесь более популярной, известной личностью, пусть даже в известном кругу единомышленников. Впрочем, нередко вас могут критиковать, иронично отзываться о вашей деятельности. Но всегда уровень вашего авторитета будет значительно выше, чем у конкурентов. Вы будете избегать сомнительной дружбы, обременительных контактов. Вы, скорее, станете вести уединенный образ жизни, нежели компанейский. У вас будет много обязательств перед родственниками, близкими и любимыми людьми. Не исключены дальние поездки в рамках запланированной программы. Предстоит решать вопрос имущественного характера. Возможно крупное приобретение. В отношениях с друзьями, коллегами будет больше предсказуемости, постоянства. Ваше влияние на окружающих становится более весомым. Не исключено создание творческих союзов, объединений, партий. Материальный аспект будет зависеть от вашей работоспособности, умения вести дела. Нередко значительные траты будут связаны с покупками для близких. Пожалуй, Петух - единственный из всего Восточного Зодиака лишен иллюзий, глупых надежд и легковерия. Вместе с тем вас могут угнетать жизненные реалии, способность предвидеть те или иные события. Личная жизнь будет, скорее, осмысленной, нежели эмоциональной. Свои успехи в любви вы всегда будете заранее просчитывать. Прагматизм будет способствовать исключению ошибочных действий. Вы чаще будете позволять любить себя, а вот сами...

СОБАКА слишком реалистична, чтобы верить в чудеса. Вы будете беспокойны за свое будущее, пессимистичны и начеку. Вы умело станете использовать контакты и знакомства, чтобы осуществить свои грандиозные планы. Перемены будут характерны для всех Собак. Почти все аспекты жизни будут затронуты значительностью событий. В профессиональной области возможен переход в новую должность, материальный рост, повышение, получение наград. Кадровая политика станет важнейшим событием у вас на работе. Вы будете принимать участие в экзаменах, конкурсах. Соответствие чему-либо или кому-то станет делом личного престижа. Часто вашим действиям будет подчинена общая политика отношений в том или ином обществе. Собаки-руководители могут притеснять своих подчиненных, давить на них, излишне ограничивая свободу. В вашей жизни вы также не минуете трудностей и проблем. Следует серьезно относиться к представителям контролирующих инстанций, официальных кабинетов, юридических отделов. Не исключено решение спорных вопросов, участие в судебном разбирательстве. Усилится противостояние с кем-то из вышестоящего начальства. Дипломатия и умение вести диалоги помогут вам успешно выйти из затруднительного положения. Между тем вы будете лишены суеты, четко определяя план возможных действий. Каждое ваше усилие направлено на результат. Вы перестанете доверять некоторым друзьям. Возможны открытые разногласия, взаимные обвинения. У вас будет слишком много претензий к окружающим, так как вы будете чувствовать, как другие постоянно пытаются быть успешными за ваш счет. В кругу ваших близких ожидаются значительные события. Количество родственников увеличится. В вашу жизнь войдет сильное долговременное чувство. Вы сумеете полюбить самозабвенно и надолго. Личная жизнь будет похожа на калейдоскоп. Чувства и обязательства тесно переплетутся, деловая и эмоциональная стороны сольются в единый поток, что может значительно усложнить жизнь в дальнейшем. Возможен переезд, улучшение жилищных условий. В зарабатывании денег вам не будет равных. Но вы можете совершить непростительную ошибку и потерять очень много в результате. Берегите здоровье.

СВИНЬЯ не изменит своей тактики в отношениях с окружающими. Вас будут волновать только те вопросы, которые важны для вас лично. В вашем лице можно не найти сочувствия, так как вы считаете напрасной тратой времени уделять другим свои драгоценные минуты. Вы всегда будете чем-нибудь заняты. У вас всегда найдутся цели, программы, необыкновенные планы, на которые вы направите свои здоровые силы и оптимистичный взгляд на жизнь. Вы будете уверены, что интересны всем и каждому и являетесь самым главным лицом везде, где бы ни находились. У вас будет много возможностей для улучшения ситуации на работе, повышения уровня культуры и образования. Но вот беда, не каждая Свинья готова воспользоваться такими предложениями судьбы. Вам следует бороться с собственной апатией, леностью, нежеланием учиться. Появится необходимость следить за здоровьем, уделять внимание внешнему облику и состоянию фигуры. Большое значение будут иметь оздоровительные практики, диета и образ жизни в целом. Ищите единомышленников среди людей собственной профессии. Кстати, почти все представители этого знака будут так или иначе реализованы в деловой сфере. Все будут чем-то озабочены, о чем-то беспокоиться, к чему-то стремиться. Вас почти невозможно увидеть в унылом состоянии или депрессии. Для вас главным аспектом жизни останется материальный вопрос. Трудности в этой области будут связаны с действиями, совершенными в недавнем прошлом. Впрочем, вас ожидают приобретения значительного характера, обновление. В бытовом плане вы будете гораздо успешнее вести дела. Появятся дополнительные возможности для решения серьезных вопросов. Из-за того, что жизнь кого-то из членов семьи станет более определенной, уровень вашей независимости и личной свободы повысится. Возможно судьбоносное событие в кругу близких. Изменится ваш социальный статус. И вам будет импонировать ваша новая роль. Увеличится количество семейных праздников. Предстоят поездки по вашей инициативе. В большинстве они станут утомительными и не лишенными препятствий, технических задержек. Личная жизнь потребует значительной затраты эмоций. Вы станете более скрытными, но и загадочными. проблемы будут характерны для представителей этого знака.

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