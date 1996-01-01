Урок в сети

По словам заведующего отделом информационных технологий и документообработки краевого департамента образования и науки Евгения КИСЕЛЕВА, в школах Приморья установлены 4,2 тыс. современных компьютеров. При этом лишь 17% из них - персоналки Pentium или Pentium II - требуют замены в ближайшие год или два. Все остальные - сравнительно новая техника, которая прослужит еще несколько лет.

- Оснащенность школ компьютерной техникой мы оцениваем по количеству учащихся 5-11 классов, приходящихся на каждый компьютер. До начала внедрения в крае программы массовой компьютеризации школ один современный компьютер (к ним относили компьютеры классом выше РС-386) приходился примерно на 300 учащихся.

В 2003 году из 592 приморских школ 64 образовательных учреждения вообще не имели современных компьютеров. В 2004 году было закуплено 652 компьютера, которые в основном были направлены в сельские школы. В 2005 году - 746 компьютеров.

За последние пять лет оснащенность школ современными компьютерами возросла почти в 8 раз, и сегодня в Приморье один современный компьютер приходится в среднем на 38 учащихся (по России - на 80 учащихся при федеральном нормативе - 50 учащихся на один компьютер). Этого количества вполне достаточно, поскольку при оптимальной загрузке компьютерного класса это позволяет обеспечить доступ к компьютеру каждому ученику на 1-2 уроках в неделю.

- Равномерно ли обеспечены школы компьютерами? Бытует мнение, что современная вычислительная техника сосредоточена в основном в городах...

- Напротив, наименее оснащенными компьютерами сегодня являются городские территории (Дальнереченск, Находка, Арсеньев, Артем, Спасск), а также районы, где много поселковых школ (Надеждинский и Хасанский). В школах сельских районов (Ольгинский, Тернейский, Анучинский, Дальнереченский, Красноармейский, Ханкайский) компьютеров больше.

Это связано с тем, что проекты Минобразования в 2001-2004 годах были ориентированы на сельские школы, в которых обучается значительно меньше детей, чем в городских и поселковых. К тому же компьютеризация сельских школ была особым заданием Президента России, и сейчас они укомплектованы значительно лучше - 28 учащихся на один компьютер против 43 в городах. К сожалению, не все сельские школы имеют полноценный класс на 11-15 мест (а также лазерный принтер, мультимедиапроектор, сканер), а вот городские, как правило, получают сразу все оборудование.

- Кто поставляет компьютеры в приморские школы? По каким критериям администрация края выбирает поставщиков вычислительной техники?

- Поставщиками в последние годы были такие компании, как R-Style, Kraftway, "Крок Инкорпорейтед", "Компьютерные технологии". Выбирались они на конкурсной основе. Всего было проведено 4 федеральных конкурса и 2 краевых. Основные критерии выбора поставщика - соответствие стандарту ISO 9001, наличие сертификатов, наименьшая цена и наименьшие сроки поставки.

Замечу, что большую часть финансовой нагрузки сейчас несет краевой бюджет. Если в 2004 году из федерального бюджета на компьютеризацию школ было выделено 6 млн рублей, а из краевого - 8,3 млн рублей, то в 2005 году из федерального бюджета было выделено лишь 4,5 млн руб., в то время как из краевого - 15 млн руб.

- Ничто не вечно - компьютеры морально устаревают, а мониторы со временем выгорают. С какой периодичностью вы планируете проводить обновление компьютеров?

- На первые компьютеры, появившиеся в школах до 1990 года, устанавливали срок службы 10 лет. Сегодня считаем разумным, когда компьютер работает не менее 5 лет, но не более 7-8. Что же касается мониторов, то как только дисплей перестает обеспечивать допустимый уровень яркости и контрастности, или появляется мерцание, он подлежит замене независимо от даты производства. Системные блоки, как правило, работают долго и заменяются, когда устаревают морально.

- Говорят, что нередко компьютерные классы фактически не работают, так как некому устранить поломки. Особенно это касается сельских школ. Кто обслуживает эти классы?

- То, что приобретала краевая администрация или поступало через Минобразования РФ, работает. Гарантия 2-3 года, сервис во Владивостоке. Неисправности крайне редки. По истечении срока гарантии проблемы с ремонтом решает каждая школа самостоятельно. Мы часто посещаем школы по всему краю и убеждаемся, что компьютеры находятся в рабочем состоянии.

- Но одних лишь компьютеров - недостаточно. Школьники должны научиться еще и пользоваться Интернетом...

- Возможность централизованно заниматься организацией доступа школ к Интернету появилась только в прошлом году. В настоящее время реализуются три проекта: проект администрации Владивостока, проект ВГУЭС (по государственному контракту с Минобразования РФ) и проект краевой администрации по программе "Электронное Приморье".

Все проекты ориентированы на доступ по технологии DSL. Пока массового подключения школ к Интернету еще нет, но мы рассчитываем, что ситуация значительно улучшится в этом году. Сейчас же только 25 школ в крае постоянно используют электронную почту, только 10 имеют сайты, в основном не обновляемые.

Кроме обеспечения доступа школ к Интернету мы видим и ряд других, пока нерешенных проблем. Школы нуждаются в учебных компьютерных программах, которых на рынке явно недостаточно.

Хотелось бы консолидировать образовательные ресурсы региона на базе ресурсного центра, портала. Было бы полезным оснащение всех школ мультимедийным оборудованием: проекторами, цифровой видео- и фотоаппаратурой.

Также хотелось бы реализовать проект на основе компьютерных и медицинских технологий по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями: слабослышащим, с проблемами зрения, с церебральным параличом и др. Будем надеяться, что в ближайшие годы все это станет реальностью.