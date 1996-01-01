"Федералы" получат транспортные карты

До апреля каждый "федеральный" льготник, не отказавшийся от бесплатного проезда, получит именную карту транспортного обслуживания. Данный документ дает право на бесплатный проезд в пригородных электричках и действует на территории всей России. А пока все карты не дошли до адресатов, железнодорожные кассы работают в прежнем режиме и предоставляют бесплатные билеты по предъявлении удостоверения льготника.

Напомним, что Закон "О монетизации льгот", принятый в 2004 г., не только разделил всех льготников на федеральных и региональных, но и оставил за "федералами" минимальный набор натуральных льгот - "социальный пакет". В минимум включены бесплатное медобслуживание и проезд в городском транспорте и пригородных поездах. Также закон дал льготникам право выбирать между соцпакетом или получением его стоимости в денежном эквиваленте - 450 руб. ежемесячно.

В 2005 г. эти 450 руб. (400 руб. - на медицинскую часть и 50 руб. - на транспортную) вычитались абсолютно у всех "федералов", и соцпакетом они пользовались добровольно-принудительно. Оценив все "за" и "против", каждый льготник мог до октября 2005 г. отказаться от получения соцпакета на 2006 г. Причем отказаться можно было от него как целиком, так и от одной из его частей.

В Приморье из 161 тыс. федеральных льготников 94 тыс. человек выбрали получение транспортной части соцпакета в натуральном виде и не сохранили за собой право на бесплатный проезд. Теперь, чтобы избежать путаницы между отказавшимися от транспортной части соцпакета и не отказавшимися, последние получат именные карты транспортного обслуживания.

Напомним, что Пенсионный фонд до октября 2005 года принимал заявления от всех федеральных льготников, которые хотели отказаться от получения социального пакета или его части в 2006 году. Фонд сформировал базу данных на льготников, сохранивших за собой право на бесплатный проезд, и в начале декабря передал эти данные в ОАО "РЖД", которое за счет собственных средств изготовило транспортные карты.

Сегодня Пенсионный фонд организует рассылку карт заказными письмами через "Почту России". Уже сейчас заказные письма с картами развозятся по районам края. Ориентировочно в течение трех месяцев - с января по март - письма дойдут до всех адресатов. Многие льготники получат транспортные карты и памятки по их использованию вместе с пенсиями. В противном случае в ящике будет оставлено уведомление о необходимости получения письма. До апреля со всеми вопросами о получении заказного письма необходимо обращаться в отделение связи по месту жительства.

В апреле заказные письма, по разным причинам не доставленные до льготников, вернутся в Пенсионный фонд. С этого времени все вопросы, связанные с получением транспортных карт, нужно будет решать в отделениях Пенсионного фонда по месту жительства.

Люди, приобретшие право на федеральные льготы, в том числе и на соцпакет в 2006 г., будут получать карты в отделениях Пенсионного фонда по мере оформления прав на льготы.

Транспортная карта действует в течение 2006 г. Этот документ подтверждает право льготника на бесплатный проезд, но не является билетом как таковым. Бесплатный билет или проездной в железнодорожной кассе можно получить, предъявив транспортную карту и документ, удостоверяющий личность.

В силу того, что еще не все льготники получили транспортные карты, до 1 февраля железнодорожный транспорт будет предоставлять возможность бесплатного проезда в прежнем режиме - при предъявлении свидетельства о праве на льготу и документа, удостоверяющего личность. Однако генеральный директор ОАО "Экспресс Приморья" (предприятие, организованное ОАО "РЖД") Борис СДОБЫРЕВ допустил, что при продлении сроков доставки транспортных карточек будет также продлен период предоставления бесплатных билетов в режиме прошлого года.

Вопрос о бесплатном проезде на пригородных поездах для региональных льготников (труженики тыла, ветераны труда, жертвы политических репрессий) будет решаться на краевом уровне, через органы социальной защиты Приморского края. Пенсионный фонд России и его отделения в этой работе участия не принимают.

Телефоны горячих линий:

Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю: тел. 49-86-00, 49-87-12. ОАО "Экспресс Приморья": тел. 21-05-39, 21-04-59.

ФГУП "Почта России" по Приморскому краю: тел. 41-21-31, 41-42-14.