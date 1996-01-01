"Аист" служит людям

В Арсеньеве побывала делегация представителей администрации края и КГУП "Примтеплоэнерго" во главе с вице-губернатором Сергеем ПЕРЕДРИЕМ. Как сообщает пресс-служба арсеньевской мэрии, цель визита - проверка расходования краевых средств на установку и внедрение новой информационной системы "Аист" на двух топливно-энергетических комплексах города - котельных "Курс" и "Южная".

Технология "Аиста" была разработана и установлена группой специалистов по программированию компании "Вира" совместно с ИАПУ ДВО РАН. Система состоит из двух частей - мониторинга оперативной информации и графиков работы, сохраняющихся в базе данных. С помощью первой части высвечиваются текущие измерения в реальном масштабе времени, по которым операторы котлов производят регулировку работы всей котельной системы в целом. Вторая часть - информация, сохраняющаяся в базе графиков работы. Обработка данных позволяет узнать, как производилось отопление, разряжение в топке и процесс сжигания угля в котлах.

После осмотра объектов Сергей Передрий отметил, что он удовлетворен увиденным: "Идет процесс автоматизации. Это отразится на цене услуги отопления. Если проект себя оправдает, то будет не только распространен как успешный на территории края, но и представлен на федеральном уровне".