Концерт в помощь детям

"Дадим шанс преждевременно рожденным детям". Благотворительный концерт под таким под таким лозунгом состоится 28 января в Пушкинском театре.

Михаил ТАРАСОВ - композитор, пианист, лауреат многочисленных международных конкурсов, исполнит популярные и классические джазовые композиции в авторской обработке, а также собственные произведения. Организаторами концерта выступают ротари-клубы "Влад-Эко" и "Владивосток".

Движение Ротари, имеющее столетнюю историю, зародилось в США и быстро распространилось по всему миру. Ротари-клубы представляют собой общественные некоммерческие организации, основные цели и задачи которых сводятся к бескорыстной помощи всем тем, кому она действительно необходима.

Во Владивостоке работают три ротари-клуба. Все проекты, которые они реализуют, нацелены на самые незащищенные и ранимые группы населения в крае и городе: стариков и детей, инвалидов и больных. На этот раз, благодаря концерту в Пушкинском театре, все собранные средства будут потрачены на приобретение инкубаторов для недоношенных детей.