ДВГУ открывает двери

В субботу 28 января в Дальневосточном государственном университете (ДВГУ) состоится традиционный День открытых дверей.

В 13.00 всех гостей университета пригласят в Большой зал на ул. Мордовцева, 12, где состоится встреча с ректором ДВГУ Владимиром КУРИЛОВЫМ и членами Ученого совета университета. После этого состоится праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Молодежного центра ДВГУ. В 15.00 состоится заседание Совета образовательного округа с участием руководителей институтов и факультетов ДВГУ, представителей органов управления образованием города и края, директоров средних школ.

В этом году ДВГУ открывает ряд новых перспективных специальностей и специализаций, таких как "Экономика труда" в Институте менеджмента и бизнеса, "Пожарная безопасность" и "Безопасность технологических процессов и производств" в Институте химии и прикладной экологии, "Теоретическая и прикладная лингвистика" в Институте иностранных языков, "Социально-культурная деятельность" в Институте истории и философии, "Геология" в Институте физики и информационных технологий, "Энтомология и паразитология", "Генетика и селекция", "Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве", "Биотехнология культивирования гидробионтов и аквариумистика", "Земельный кадастр и сертификация почв", "Генезис и эволюция почв", "Биологический контроль состояния окружающей среды" в Академии экологии, морской биологии и биотехнологии. Летом 2006 года абитуриентов примет новое подразделение ДВГУ - Дальневосточный институт инновационных технологий и качества. Более подробную информацию можно получить в информационном центре приемной комиссии ДВГУ и в корпусах университета, где с 11.00 начнутся презентации институтов, факультетов и колледжей в корпусах.

Стоит отметить, что в этом году университет приглашает к знакомству не только выпускников школ и учащихся старших классов. Спектр образовательных программ в университете очень широк и не ограничивается только высшим образованием. Колледжи ДВГУ представляют программы среднего и среднего специального образования, а также подготовительные курсы. Впервые в этом году на Дне открытых дверей будет представлена гимназия ДВГУ, где будут обучаться школьники 1-11 классов, а также новые программы среднего и среднего профессионального образования Хореографического училища ДВГУ.