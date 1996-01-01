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Находкинское противостояние
ОАО "Дальэнерго" намерено обратиться в прокуратуру по факту отключения от электроснабжения потребителей в Находке 19 января, когда из-за аварии на городских электросетях было обесточено несколько десятков зданий в центральной части города. В частности, почти неделю без света оставалось принадлежащее Приморскому морскому пароходству (ПМП) офисное здание на ул. Пограничной, 6.
Как сообщила пресс-служба "Дальэнерго" со ссылкой на ПМП, руководство Находкинской электросети отказывается возобновить энергоснабжение здания, требуя от его владельцев заключить договор на транспортировку электроэнергии. Между тем ПМП имеет действующий договор энергоснабжения с "Дальэнерго", в котором предусмотрена и оплата услуг на транспортировку электроэнергии в соответствии с тарифом, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Приморского края.
"ООО "Находкинская электросеть", появившееся в Находке несколько месяцев назад, не является легитимным поставщиком электроэнергии, и заключение с ним договоров энергоснабжения либо транспортировки электроэнергии может повлечь значительные экономические и финансовые риски для абонента. Заплатив свои деньги новоявленным энергокоммерсантам, потребители рискуют их безвозвратно потерять. Взыскать их обратно даже через суд будет весьма проблематично, учитывая мизерный размер уставного капитала ООО, который составляет 20 тысяч руб.", - заявили в пресс-служба.
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