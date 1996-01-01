Ученая молодежь уходит в реальную экономику

На минувшей неделе в Хабаровске прошел очередной, 8-й конкурс молодых ученых. Более 200 молодых людей представили свои работы на суд членам 7 конкурсных комиссий. 22 заявки было подано на конкурс по техническим наукам, 59 - по экономическим, 15 - по физико-математическим, 32 - по медицине, 37 - по общественным наукам, 15 - по наукам о жизни, 26 -по гуманитарным. Победителей наградили Почетной грамотой губернатора Хабаровского края и денежным призом. Те, кто заняли первое место, получили 10 тыс. руб., второе - 7 тыс. руб., третье - 5 тыс. руб. Достаточный ли это стимул для них, чтобы продолжить научную карьеру, решать им.

Работы молодых ученых, представленные на конкурс, оценивались исходя из таких критериев, как степень полноты, правильность постановки задачи, наличие численных результатов. Конкурсные работы по экономике комментирует председатель секции член-корреспондент РАН Павел Минакир: "По сравнению с прошлым годом сильно изменилась тематика работ. В 2005 году почти треть из них была посвящена проблемам финансово-кредитной сферы, касалась деятельности банков, страховых компаний. На этот раз таких работ почти не было. Зато значительно возросло число работ, посвященных тематике регионального развития отдельных субъектов федерации, по проблемам развития отдельных отраслей и предприятий. Произошел крен в сторону реальной экономики. С чем это связано? Другой состав конкурсантов".

Всего на конкурс по экономике, со слов Павла Минакира, было представлено 59 работ. Непосредственно на конференции выступили 44-45 участников. "Практически все работы, отличающиеся высокой степенью завершенности, полнотой, были посвящены региональной проблематике и отраслевой, - говорит ученый. - Среди них интересные работы по энергетике, по теневой экономике, по региональным проблемам Китая и по проблемам инновационного сектора Китая в параллели с российскими реалиями. Интересными оказались и незавершенные постановочные работы по предприятиям, в частности, по Комсомольскому-на-Амуре нефтеперерабатывающему заводу".

Другие особенности, которые отмечает Павел Минакир, - это, во-первых, то, что самые лучшие работы представляют люди, которые находятся в одном шаге от защиты. "Это работы аспирантские, практически диссертационные исследования". Во-вторых, из года в год в общем числе конкурсных работ сохраняется один и тот же процент работ высокого уровня, т.е. общая исследовательская планка работ в области экономики не снижается.

Награды в области экономики получили 7 молодых ученых. Были присуждены три премии губернатора: Руслану ГУЛИДОВУ (сотрудник Института экономических исследований, работа по проблемам, стратегии развития топливо-энергетического комплекса ДВ), Егору ДОМНИЧУ (сотрудник Института экономических исследований, работа по инновационному сектору в экономике Китая), ПОТАПОВОЙ (работа по стратегии промышленного предприятия на примере КНПЗ). Помимо этого, были выданы 4 специальные премии Института экономических исследований и Внешторгбанка: Дмитрию ИЗОТОВУ (сотрудник Института экономических исследований, работа по российско-китайским экономическим взаимосвязям), ЦЕПЕЛЕВУ (аспирант Амурского университета, работа по ненаблюдаемой (теневой) экономике), Елене ЛИ (сотрудник Института экономических исследований, работа по закономерностям динамики бедности на ДВ), Татьяне ТЮТЮГИНОЙ (Академия экономики и права, работа по влиянию налогов на экономическое развитие территории).