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Ставка на "зеро"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Расходы хабаровчан на содержание жилья и общественный транспорт в случае отсутствия собственного ощутимо вырастут. Власти Хабаровска утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и пересматривают цены на проезд. Впрочем, и то, и другое повышение для горожан вряд ли стало сюрпризом - в начале года это обычное дело.

Итак, рост утвержденных с 1 января тарифов на коммунальные услуги составляет: 12,9% - на холодное водоснабжение, канализацию - 6,7%, электроэнергию - 12,7%, тепло - 8,8%, газ -10,6%.

Кстати, затраты на так называемое углевание (очистку воды активированным углем на городских водохранилищах) включат в тариф на воду, но уже в 2007 году. Как объяснил первый заместитель мэра города Андрей ВОЛОКЖАНИН, в сделать это не смогли, так как тарифы рассчитывались, когда о бензольном пятне никто еще ни сном ни духом. Но вот в чем странность - вроде бы воду, как утверждают официальные лица, по-прежнему чистят углем, несмотря на то, что пятно уже минуло Хабаровск, но она почему-то стала заметно хуже - такой же, какой была, когда ее ничем таким не очищали. А затраты ведь наверняка включат по полной программе... Но, наверное, рано делать такие скоропалительные выводы - не исключен ведь массовый обман зрения и обоняния. Тоже, между прочим, обычное дело.

Однако это еще не все. С 2006 года уровень платежей граждан в Хабаровске установлен на уровне федерального стандарта в размере 100% за коммунальные услуги. В результате средний рост платы населения за содержание и ремонт жилья равен 26%. Средний размер платы населения за ЖКУ, как сообщил Андрей Волокжанин составит в 2006 году 69,68 руб. за квадратный метр общей площади для собственников жилых помещений, а для нанимателей - 70,38 руб. за квадратный метр общей площади.

Так, однокомнатная квартира, где прописано два человека, будет теперь обходиться в 1800 руб. вместо "прошлогодних" 1440 руб. Двухкомнатная на двоих будет стоит 2600 руб., что на 400 руб. больше, чем в прошлом году.

Впрочем, "перепрыгнуть" Приморье или Камчатку Хабаровскому краю по жилищно-коммунальным тарифам, к счастью, все равно не удалось. И возможно, для хабаровчан этот факт послужит хоть и слабым, но утешением.

А вот транспортные услуги в Хабаровске особой дешевизной, в отличие от других регионов Дальнего Востока, да и России в целом, похвастать не могут. Теперь тарифы на общественный транспорт вырастут снова. Вместо 9 руб. городские власти собираются утвердить цену в 12 руб. Повышение, по словам заместителя мэра Сергея АФАНАСЬЕВА, ожидает нас уже в феврале. Буквально через несколько дней должны быть готовы соответствующие документы. И оказывается, 12 руб. - это еще подарок судьбы, за который люди должны быть по гроб жизни благодарны городской администрации. Мол, транспортники вообще хотели 16 руб. Транспортников, конечно, понять можно - им ведь нужно работать и зарабатывать. Как объяснил Афанасьев, 12 руб. - это необходимый минимум, который позволит муниципальному транспорту выйти на нулевую рентабельность. По его словам, транспортная отрасль - единственная в Хабаровске, которая по результатам прошлого года убыточна. Убытки муниципального автотранспортного предприятия в 2005 году составили 26 млн руб. (в 2004 году - 15 млн руб.), а кредиторская задолженность - 130 млн руб.

Но, очевидно, что там, где 12 - там и 16, поскольку владельцы коммерческого транспорта вслед за муниципальным повышением тоже поднимут свои тарифы. А если брать во внимание тот факт, что хабаровская мэрия никак не может повлиять на цену в коммерческом транспорте, у автобизнеса в этом отношении фактически развязаны руки. В отличие от Владивостока, где весь коммерческий транспорт возит пассажиров за 7 руб. по установленным в мэрии тарифам и попробуй кто-нибудь брать с людей хотя бы 8 руб. - такая фирма работать на городских маршрутах уже не будет... Впрочем, как заметил Сергей Афанасьев, "один город с другим сравнивать - как-то неправильно". Понятное дело. Особенно если это сравнение явно не в нашу пользу.

Жаль, что повышение цен в самом благоустроенном городе России почему-то никак не отражается на качестве услуг. Коммунальщики и транспортники пеняют на то, что денег для того, чтобы и в этом направлении что-то сдвинулось с места, все равно катастрофически не хватает. А заявления об очередном повышении из уст городских чиновников звучат как оправдание. Хотя вроде бы каждый раз экономически все обоснованно, горожане за полгода, а то и за год морально подготовлены масштабной пиар-кампанией. Однако, как бы ни старались чиновники и какие ставки ни делали бы на весьма условное качество, с годами, по сути, не меняется ничего. Нам говорят, что коммунизм давно закончился и пришло время рыночной экономики. Однако на деле коммунизмом попахивает до сих пор очень сильно, и сантехника из ЖЭУ можно по-прежнему ждать сутками напролет и не дождаться. А по дорогам по-прежнему на последнем издыхании колесят памятники советской эпохи - разваливающиеся на ходу автобусы, пугая своим видом заезжих туристов. Выходит, ставки эти на "зеро". А "зеро", как водится, не выпадает практически никогда. Обычное дело, господа.

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