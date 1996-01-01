Льготники перейдут на карточки

В этом году на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) планируется перевезти более 270 тыс. федеральных и около 390 тыс. региональных льготников. Об этом на недавней пресс-конференции заявили зам. начальника ДВЖД Сергей ЧЕРЕПАНОВ и начальник службы пригородных перевозок Сергей ФОМИЧЕВ.

С 1 января 2006 года на российских железных дорогах вводятся специальные карты для проезда льготников. ОАО "Российские железные дороги", Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию и Пенсионный фонд РФ подписали Договор оказания услуг по перевозке граждан - получателей социальной услуги в виде бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

С нового года всем гражданам, которые не выразили желания получать компенсацию за бесплатный проезд, такая услуга будет предоставляться на основании специального именного документа - "Карточки транспортного обслуживания". Пока, как заметил Сергей Фомичев, Карточки в Хабаровский край еще не поступили. По последним сведениям, их уже отпечатали и отослали адресату. Прибытия долгожданных документов ждут со дня на день.