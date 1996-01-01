"Святая Ольга" снова с лицензией

Частная школа "Святая Ольга" вновь получила лицензию на ведение образовательной деятельности и открыла свои двери для учеников.

Напомним, что частная школа "Святая Ольга" - одна из первых частных школ Приморья - приняла первых учеников в 1992 г. С 1997 г. она располагалась в помещениях пионерлагеря "Геолог" в Садгороде. В 2004 г. Управление муниципальной собственности г.Владивостока не продлило договор аренды с частной школой. "Святая Ольга" лишилась арендуемых помещений, а по этой причине и лицензии на образовательную деятельность.

Сегодня "Святая Ольга" снова работает как полноценная частная школа и вновь располагается в Садгороде. Правда теперь помещения арендует не у Управления муниципальной собственностью Владивостока, а у частного предпринимателя, с которым, по словам директора школы Ольги ЛУПАЛОВСКОЙ, строить партнерские отношения гораздо проще. В помещениях сделан ремонт с соблюдением всех правил, предусмотренных для образовательных учреждений.