Вымирание России можно остановить?

Население России до 2050 г. может возрасти до 200 млн человек, то есть увеличиться более чем на 50 млн. Такое сенсационное заявление сделали разработчики проекта "Демографической доктрины России", обнародованного для всеобщего обсуждения в начале этого года. Об этом сообщила RBC daily.

Ключевая мысль документа, подготовленного Институтом мирового развития: катастрофическое сокращение численности населения России - это не данность, с которой, как считают некоторые демографы, надо смириться, а опасный процесс, который можно остановить. Пока общество и чиновники не осознают этого, реальных мер, препятствующих уменьшению численности населения в России, так и не будет разработано. Проект уже вызвал массу критики со стороны большинства специалистов, которые считают основную часть его тезисов пустыми декларациями, реализация которых невозможна. Однако разработчиков доктрины этот факт не огорчает, поскольку, как считают они, их главная цель - помочь обществу понять реальную опасность сложившейся в стране ситуации.

Согласно тексту доктрины, выход из демографического кризиса возможен только при двух ключевых условиях. Первое - это прекращение существования страны преимущественно за счет сырьевых ресурсов, второе - увеличение численности населения должно идти в основном за счет принятия мер по снижению уровня смертности и увеличению уровня рождаемости, а не посредством стимуляции миграционного притока. "Что касается первого условия, то при сохранении сырьевого пути развития России просто не надо больше, чем 70-80 млн человек, - отмечает Юрий Крупнов. - Выполнение второго условия обязательно для сохранения самобытности России, развития собственного человеческого потенциала, что обеспечит рост коренного населения страны в долгосрочном периоде".

Оппоненты авторов доктрины считают, что предложенные ими меры, которые должны способствовать росту населения страны за счет внутренних ресурсов, в большинстве своем общеизвестны. "Никто не будет спорить, что необходимо обеспечить достойный уровень жизни россиян, что молодым семьям нужны жилье и материальная поддержка при рождении ребенка, что надо пропагандировать семейные ценности и модель трехдетной семьи, - сказал RBC daily Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий ЕЛИЗАРОВ. - Никаких принципиально новых мер авторы документа предложить не смогли".