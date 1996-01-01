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Трезвый взгляд на прошедшие праздники
Все! Отъели, отпили, отвеселились... Теперь самое время сказать праздникам "до свиданья" и рассмотреть новогодние фотографии в трезвом состоянии, пытаясь вспомнить, где это вы были и что вытворяли. Об этом могут напомнить ведущие и ди-джеи клубов, официанты и бармены ресторанов, Деды Морозы со Снегурочками всех увеселительных заведений без исключения...
В среднем новогодний банкет в клубах и ресторанах Владивостока обошелся в 150-200 долларов с носа. Празднество в промежутке Новый год - Рождество потянуло на 100-150 "зеленых". Корпоративным заказчикам предоставлялась скидка. По словам обслуживающего персонала, корпоративные вечеринки - особая статья их дохода. Официанты охотно поделились своими секретами с корреспондентом "ЗР", но попросили не называть ни фамилий, ни названий увеселительных заведений...
Что ели и пили
Застолье в уважающем себя заведении начинается с закуски и выпивки. Тут все еще по-честному: если вами заказано вино французское столовое, то, скорее всего, именно его вам и подадут, если решили отведать морепродуктов - так и будет. Интереснее дела пойдут чуть позже, после первой бутылки выпитого. Маленькая хитрость официанта - подлить вам в бокал вина более дешевого, чем после обозначится в счете. Настоящий профессионал проведет подмену с искрящейся улыбкой на лице и даже выслушает ваши комплименты по поводу дегустируемого напитка. Точно также могут подменить водку.
Есть свои тонкости для таких случаев и в кухне. На столах должно быть множество мясных закусок, поскольку до горячего многие присутствующие, так сказать, "не доживут". При этом названия выбранных блюд будут звучать экзотически и призывно, а официант отрекомендует их как изыск заведения. На самом же деле на продуктах чуть сэкономят, добавив побольше майонеза и специй. А в зале притушат свет, поставят на столы ароматические свечи.
Как шутили и веселились
Развлекать народ на корпоративных вечеринках - работа неблагодарная. Это вам скажет любой ди-джей и ведущий утренника для взрослых. Сложности начинаются еще на этапе подбора программы. С одной стороны, гарантированный смех присутствующих может вызвать "добрая" шутка над вышестоящим по рангу коллегой, с другой - объект насмешек вовсе не собирается быть героем анекдотов весь последующий год...
- Приходится приглашать народ со стороны, часто из-за соседних столиков. Иногда ко мне просто подходят начальники и заявляют, что над ними потешаться не следует, - рассказывает профессиональная ведущая Инга К. - Впрочем, желающих отсидеться предостаточно и среди рядовых. Скромность "лечится" просто - достаточно согласовать сценарий вечера с заводилой пришедшей развлекаться команды. Люди заранее готовятся: учат какие-то наивные, добрые стишки, сочиняют необидные частушки, шьют костюмы... Пока идет разучивание ролей и подготовка праздничных нарядов, параллельно протекает процесс вживания в роль. Так что не происходит психологического шока.
Как танцевали и пели
Головная боль ди-джеев на корпоративных вечеринках - нежелание народа слушать что-нибудь кроме "Машины времени", Валерия ЛЕОНТЬЕВА и Аллы ПУГАЧЕВОЙ. "Самое прогрессивное - Scorpions и Deep Purple, - делится наблюдениями ди-джей клуба "Бездонная бочка" Арсений. - Ничего, кроме того, к чему люди уже привыкли. Меня, конечно, эти настроения удивляют. Люди пришли в клуб расслабиться, отдохнуть, послушать музыку, а ведут себя, как в кабаке. Хорошо хоть "Мурку" не заказывают. Вот когда нынешние молодые дорастут до статуса "боссов", все сотрудники компаний будут слушать то, что сейчас крутят только на стильных вечеринках".
На танцпол веселящиеся коллеги выходят стайками, покабинетно, тем самым морально поддерживая друг друга. По отзывам обслуживающего персонала, охотнее всех приглашают дам на танец военные и милиционеры. У служивых это не показатель личных симпатий, а что-то вроде правила хорошего тона.
Время застольных песен в компании коллег, похоже, отходит в прошлое. Но любителей попеть спасает караоке.
После песен и танцев следуют дежурные драки. Разнимает буйных посетителей служба охраны клуба или ресторана.
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