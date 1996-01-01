В День благодарения подруги поднялись в пять утра и отправились за покупками, оставив маленьких детей на попечение мужей. В полдень они уже порядком подустали и проголодались, но были чрезвычайно довольны приобретенным. Местные и центральные американские СМИ всю следующую неделю показывали длиннющие очереди у магазинов в шесть утра - это напомнило голодные 60-е, когда в России покупка какой-нибудь крупы считалась необыкновенной удачей. Сейчас в США все было иначе. Газеты и телевидение взахлеб обсуждали цифры, по которым выходило, что в среднем на душу населения американцы потратили в День благодарения по $300, а объем продаж по сравнению с прошлым годом вырос с 3 до 6%. По оценкам прессы, в 2004 году американские потребители израсходовали на покупки почти $23 миллиарда, а в 2005 - более 24-х.

Подарки: от Хеллоуина до Рождества

О торговле в Америке написано много. Это спорт, развлечение и работа. Это большая часть жизни среднего американца... Еженедельно он получает огромные пачки разного рода рекламы: от газетных вкладышей и писем до специальных журналов. Чтобы просмотреть все это в выходные, у меня уходит не менее двух часов. Правда, искушенные американцы управляются быстрее, заранее определяя, что и где будут искать, расходуя свое время только для того, чтобы вырезать очередной купон со скидкой в определенном магазине на определенный товар.

Большой Сезон Продаж начинается в Америке в сентябре, когда на горизонте только-только маячит Хеллоуин. Прямо на улицах у магазинов вырастают горы тыкв всех форм и размеров, от самых крошечных, похожих на елочные фонарики, до огромных, которые одному человеку унести не под силу. Расцветки тоже удивляют: зеленые, оранжевые и даже ярко-красные... Тыквы - непременный атрибут Хеллоуина (кроме того, они здесь необыкновенно вкусны). Также во всех магазинах продаются всевозможные вазы, коврики, игрушки, салфетки, посуда и даже специальные мешки для опавшей листвы с нарисованными на них черными котами, ведьмами и прочей нечистью. Нарасхват идут фрукты, печенье и конфеты - в праздничный вечер будет нечто вроде колядок. Дети будут ходить по домам с поздравлениями и песнями и получат за это гостинцы.

Сразу за Хеллоуином идет День благодарения. Его главный знак - индейка размером с поросенка килограммов на 10. В магазинах - все, что с ней связано, - тарелки, специальные формы для запекания, специи, кукурузный хлеб. День благодарения - это День Большой Еды, который продолжается, как минимум неделю. Очень похоже на традиционное русское семейное застолье, с той лишь разницей, что никто не пристает с предложением выпить и с выяснением степени уважения... Выпивка - дело сугубо добровольное. Впрочем, еда тоже - никто насильно не заставляет, но все настолько вкусно, что оторваться трудно.

И никакой передышки до самого Рождества, а то и дольше, когда радостные получатели подарков несут их обратно в магазин, чтобы обменять на что-либо более подходящее или просто забрать деньги. Это здесь в порядке вещей, поэтому ценники с подарков на всякий случай никто не снимает, а чеки все вкладывают в коробки с подарками. Не для того, чтобы похвастать, кто кого больше любит и кто богаче, а для того, чтобы не создавать потом проблем с обменом. Именно поэтому большую популярность имеют подарочные карточки и сертификаты - пусть, мол, его обладатель сам выберет себе подарок. Эти бумаги имеют очень долгий срок годности - мой муж только сейчас купил подарок на сертификат, присланный ему друзьями два года назад.

Реклама в эти дни просто безумствует... Разделы объявлений пестрят огромными заголовками типа "Только один день!" Это понятно - на рождественские распродажи приходится до 40 процентов годового оборота торговли. Кто не успел, тот опоздал. Правда, через пару дней объявляется очередной "только один день", когда скидки на многие товары доходят до 70 процентов. В День благодарения с 5 до 10 утра цены еще ниже. А на следующее утро они вообще исключительно низкие... Вот почему мои подруги пренебрегли самым сладким временем сна, чтобы успеть осчастливить все многочисленное семейство. Найти же что-то особенное в эти дни здесь так же трудно, как и в России...

Нельзя сэкономить, когда тратишь

Можно по-разному относиться к этому явлению, однако, невозможно не восхищаться профессионализмом людей, которые придумывают новые и новые трюки для того, чтобы заставить людей покупать, покупать и еще раз покупать... В Большой Сезон Продаж они особенно искусны. Например, выстраивается сложная система скидок. В результате, вещь, которая стоила, скажем, $1000, может быть продана за $150-200. Скорее всего, ее реальная цена и соответствует этой цифре. Но у кого не закружится голова от осознания только того, что ты смог себе позволить ТАКУЮ вещь! Самооценка резко поднимается - и уже не очень задумываешься, а нужно ли тебе это.

Нередко случаются рецидивы болезни кредитных карточек, которая и без того в Америке достаточно остра. Кажущаяся простота и "незначительность" единовременных выплат по картам загоняет людей в огромные долги и просто разоряет. В обстановке всеобщего предпраздничного ажиотажа трудно отказаться от все новых и новых покупок, пока товары дешевы. Играя на скидках, торговля заставляет людей думать, что, тратя деньги на покупки, они на этом экономят - ну, например, по сравнению с тем, что это стоило бы им по первоначальной цене. Некоторые магазины прямо в чеках отмечают: сегодня, мол, вы сэкономили столько-то долларов и центов. Однако, как остроумно заметила "Денвер пост", нельзя сэкономить, когда тратишь.

Еще одна сугубо рождественская деталь, которую хотелось бы видеть и в России. Подходя к любому магазину, издалека слышишь позвякивание колокольчиков и видишь фигуры в красных "санта-клаусовских" колпаках. Как правило, рядом с ними находятся большие (или не очень большие) ящики. Это представители разных некоммерческих организаций собирают средства для помощи бедным и бездомным. В Америке это привычное дело.

На Рождество в каждой семье зажигается праздничная елка. Кстати, по оценке прессы, более 60% американцев предпочитают искусственные елки, коих в магазинах великое множество. Под елкой будет сложена гора подарков, завернутых в красивую бумагу и украшенных роскошными лентами. Большое семейство - все от мала до велика со счастливыми лицами будут по очереди разворачивать подписанные свертки, разглядывать каждое приобретение и восхищаться... Сезон Больших Подарков - а с ним и Сезон Больших Продаж - подошел к концу.

Штат Колорадо, США.