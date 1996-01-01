Тарифы ЖКХ еще могут измениться

Федеральная служба по тарифам РФ установила предельные величины повышения тарифов на услуги ЖКХ для всех регионов России.

На официальном сайте Федеральной службы по тарифам РФ опубликован приказ с весьма длинным названием "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2006 год". В переводе на простой язык именно этим документом должны руководствоваться власти субъектов Российской Федерации при установлении новых тарифов на услуги ЖКХ в 2006 году.

Какие же максимальные индексы повышения установлены для субъектов Дальневосточного федерального округа? Итак, для первой части (товары и услуги организаций) предельные индексы составляют по возрастающей: Приморский край и Еврейская автономная область - 110%; Чукотский автономный округ - 113%; Амурская область, Камчатская область и Корякский автономный округ - 115%; Сахалинская область - 116%; Республика Саха (Якутия) - 117,4%; Хабаровский край и Магаданская область - 120%. Предельные индексы для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги равны: Еврейская автономная область - 111%, остальные регионы ДВФО - 120%. Максимальные величины роста тарифов на тепловую энергию составляют: Сахалинская область - 112,2%; Магаданская область - 112,9%; Еврейская автономная область - 113,5%; Амурская область, Камчатская область и Корякский автономный округ - 115%; Приморский край - 119%; Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Чукотский автономный округ - 120%.

Что ж, подождем платежек за январь, чтобы сравнить реальность с приказом.