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Тарифы ЖКХ еще могут измениться

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральная служба по тарифам РФ установила предельные величины повышения тарифов на услуги ЖКХ для всех регионов России.

На официальном сайте Федеральной службы по тарифам РФ опубликован приказ с весьма длинным названием "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2006 год". В переводе на простой язык именно этим документом должны руководствоваться власти субъектов Российской Федерации при установлении новых тарифов на услуги ЖКХ в 2006 году.

Какие же максимальные индексы повышения установлены для субъектов Дальневосточного федерального округа? Итак, для первой части (товары и услуги организаций) предельные индексы составляют по возрастающей: Приморский край и Еврейская автономная область - 110%; Чукотский автономный округ - 113%; Амурская область, Камчатская область и Корякский автономный округ - 115%; Сахалинская область - 116%; Республика Саха (Якутия) - 117,4%; Хабаровский край и Магаданская область - 120%. Предельные индексы для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги равны: Еврейская автономная область - 111%, остальные регионы ДВФО - 120%. Максимальные величины роста тарифов на тепловую энергию составляют: Сахалинская область - 112,2%; Магаданская область - 112,9%; Еврейская автономная область - 113,5%; Амурская область, Камчатская область и Корякский автономный округ - 115%; Приморский край - 119%; Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Чукотский автономный округ - 120%.

Что ж, подождем платежек за январь, чтобы сравнить реальность с приказом.

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