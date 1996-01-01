Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тарифы ЖКХ еще могут измениться
Федеральная служба по тарифам РФ установила предельные величины повышения тарифов на услуги ЖКХ для всех регионов России.
На официальном сайте Федеральной службы по тарифам РФ опубликован приказ с весьма длинным названием "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2006 год". В переводе на простой язык именно этим документом должны руководствоваться власти субъектов Российской Федерации при установлении новых тарифов на услуги ЖКХ в 2006 году.
Какие же максимальные индексы повышения установлены для субъектов Дальневосточного федерального округа? Итак, для первой части (товары и услуги организаций) предельные индексы составляют по возрастающей: Приморский край и Еврейская автономная область - 110%; Чукотский автономный округ - 113%; Амурская область, Камчатская область и Корякский автономный округ - 115%; Сахалинская область - 116%; Республика Саха (Якутия) - 117,4%; Хабаровский край и Магаданская область - 120%. Предельные индексы для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги равны: Еврейская автономная область - 111%, остальные регионы ДВФО - 120%. Максимальные величины роста тарифов на тепловую энергию составляют: Сахалинская область - 112,2%; Магаданская область - 112,9%; Еврейская автономная область - 113,5%; Амурская область, Камчатская область и Корякский автономный округ - 115%; Приморский край - 119%; Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Чукотский автономный округ - 120%.
Что ж, подождем платежек за январь, чтобы сравнить реальность с приказом.
Новости тематики
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
Новости раздела
- Экстремальный подарок с высоты в 1,3 км сделали региону парашютисты Колымы
- Никита Высоцкий проголосовал за отца в Магадане
- Колыма готовится встретить корякский Новый год "Туйгивин"
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Магаданскую делегацию на Дни Дальнего Востока в Москве сократили за счет робота
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками