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"Мертвые души" заперты в служебных квартирах
Проблема приватизации в нынешнем году стоит особо остро, так как 2006 г. официально считается последним сроком в возможности оформить право собственности на квартиру в соответствии с Жилищным кодексом. Но есть категория граждан, которые не могут воспользоваться предоставленным им законным правом.
В "ЗР" обратилась за помощью Валентина Иванова (фамилия изменена). Ее проблема заключается в том, что она не может "расслужебить" свою квартиру для ее дальнейшей приватизации. Опрос, проведенный корреспондентом "ЗР" у приемной учета и распределения жилой площади при администрации Владивостока, показал, что многие граждане имеют такую же проблему и по сей день продолжают с ней сталкиваться.
Чтобы исключить жилье из числа служебных квартир, необходимо собрать целый пакет документов и предъявить в администрацию Владивостока для дальнейшего рассмотрения. Можно с уверенностью сказать, что прежде чем эти документы окажутся у вас на руках, вам предстоит пройти по многочисленным инстанциям, отстоять бесконечные очереди и выложить определенную сумму денег, поскольку каждая справка имеет свою стоимость.
Сдав документы в отдел по учету и распределению жилой площади, вы терпеливо ждете от одного до четырех месяцев письменного приглашения, чтобы получить вердикт. Как выяснилось, в большинстве случаев человеку возвращают его документы с последующим неопределенным ответом: "Сообщаем, что решить данный вопрос в настоящее время не представляется возможным" и устным комментарием специалиста к нему.
С этим вопросом "ЗР" обратился к юристам, которые посчитали это грубым нарушением и объяснили, что подобный ответ не имеет юридической силы, поскольку, ни является ни отрицательным, ни положительным. В соответствии с действующим законодательством, он должен быть однозначным, причем в случае отказа обязательно нести за собой обоснованную причину, подкрепленную соответствующей статьей жилищного кодекса.
В управлении по учету и распределению жилой площади исполнитель Анна ОСИПОВА пояснила, что конкретный ответ они не могут дать, поскольку он очень громоздкий, и для удобства граждан его разъясняют на словах, а если что-то в таких действиях человека не устраивает, то он может подать жалобу в отдел обращений. Также корреспондент "ЗР" хотел услышать мнение начальника отдела Ирины ДОЛГОЧЕВОЙ, но та вообще отказалась отвечать на какие-либо вопросы. Зато более подробно смогла прокомментировать действия горадминистрации начальник этого управления Лариса НЕЧАЕВА. По ее словам, оказывается, что законодательство не обязывает их "раскидываться" специализированным жилым фондом, при этом дополнила, что человека из служебной квартиры никто не имеет право выселить, но и распорядиться этим жилищем в плане приватизации, обмена, продажи он не сможет. "А если народ считает, что администрация работает неправильно, пусть жалуется в прокуратуру".
Из всего вышесказанного "ЗР" рекомендует людям, имеющим подобную проблему, действовать именно по этому, так сказать, доброму совету. И остается надеяться только на нашу доблестную прокуратуру в помощи и содействии гражданам в защите их прав, гарантируемых им Конституцией.
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