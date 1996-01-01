С Нового года россияне живут в другой стране

После Нового года россияне проснулись в другой стране. С 1 января в стране вступили в силу более 300 (!) новых законов, правил, актов, налогов. В этом ряду - закон об особых экономических зонах, он подписан президентом России 23 июля 2005 года.

Что еще началось в России с 1 января? Появились 24 новых дорожных знака, а также 18 разновидностей уже существующих знаков. Все музеи России будут платить налоги на землю и имущество. До этого аналогичные налоги платили исключительно частные музеи. Начинается выдача гражданам России новых загранпаспортов с электронным чипом. Вступает в силу новый порядок установления земельного налога, который переходит в юрисдикцию местных властей. Окончательно вступает в силу 122-й закон о монетизации льгот, который подразумевает 100-процентную оплату населением услуг ЖКХ. Отныне не будет взиматься налог на имущество, полученное в порядке наследования. 1 января 2006 года в России стартует муниципальная реформа. Однако передавать полномочия муниципалитетам регионы могут до 2009 года.

С 1 января 2006 года размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет будет составлять от 500 до 700 рублей. Кроме этого, Владимир ПУТИН подписал закон об увеличении пособия при рождении ребенка до 8 тысяч рублей.

1 января 2006 года вступил в силу запрет на полеты воздушных судов, не оборудованных автоматическими аварийными маяками. Акцизные марки на импортную алкогольную продукцию будут наносить в стране производства, а не на территории России, из-за чего хорошие вина станут заметно дороже.

1 января вступает в силу федеральный закон об обязательном размещении в средствах массовой информации сведений о государственных закупках продукции для нужд государственных учреждений, а также об условиях и сроках проведения соответствующих конкурсов. Вступает в силу закон о политических партиях, согласно которому в каждой политической партии России должно быть не менее 50 тысяч членов, или партия обязана будет самоликвидироваться.

"Ростелеком" поднимает цены за услуги дальней связи. А на Урале стартует эксперимент по легализации незаконно проживающих и работающих мигрантов из стран ближнего зарубежья. Он предполагает сокращение сроков оформления разрешений на трудовую деятельность мигрантов и неприменение к ним мер уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства РФ. И еще новость: вступает в силу 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов предприятий коммунальной сферы", который позволяет производителям товаров и услуг закладывать в тарифы прибыль и фактически упраздняет для жителей всякую возможность влиять на этот процесс. Правда, согласно недавно принятым поправкам, органы власти получают право устанавливать "предельный уровень" тарифов.