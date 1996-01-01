Новые троллейбусы приедут во Владивосток

Подвижной состав трамвайно-троллейбусного управления Владивостока (ТТУ) будет обновлен. В этом году он пополнится 20 современными троллейбусами.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, решение о приобретении транспортных средств было принято главой краевого центра в связи с нынешним неудовлетворительным состоянием подвижного состава ТТУ. Хотя сегодня его парк насчитывает 38 троллейбусов, на маршруты выходит в среднем только 21 из них - остальные находятся в ремонте. Все это следствие того, что в последний раз электротранспорт закупался в 1993 г. и с тех пор, естественно, морально и технически устарел.

В ближайшее время администрация Владивостока проведет конкурс по приобретению подвижного состава ТТУ. Наряду с троллейбусами современных моделей будет закуплен специальный автомобиль (автовышка), предназначенный для обслуживания контактной сети. Для приобретения техники из местного бюджета выделено 59 млн рублей.