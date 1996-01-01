Люди не готовы к реформе ЖКХ

Население страны не готово к новым правилам игры в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые вводятся Правительством РФ уже с 1 марта 2006 года. Об этом говорилось на первом январском заседании депутатов Приморья.

Комитет по экономической политике и собственности Законодательного cобрания края (председатель Анатолий ЧИСТЯКОВ) подготовил проекты обращений в Государственную думу и Правительство РФ. Они будут вынесены на сессию 25 января.

Отметим, что приморские депутаты не одиноки, с просьбой к федеральным властям притормозить действие нового Жилищного кодекса обратилась Воронежская областная дума.