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Люди не готовы к реформе ЖКХ
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Население страны не готово к новым правилам игры в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые вводятся Правительством РФ уже с 1 марта 2006 года. Об этом говорилось на первом январском заседании депутатов Приморья.
Комитет по экономической политике и собственности Законодательного cобрания края (председатель Анатолий ЧИСТЯКОВ) подготовил проекты обращений в Государственную думу и Правительство РФ. Они будут вынесены на сессию 25 января.
Отметим, что приморские депутаты не одиноки, с просьбой к федеральным властям притормозить действие нового Жилищного кодекса обратилась Воронежская областная дума.
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