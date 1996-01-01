Выходные по Фрадкову

День защитника Отечества и День Победы в России будут праздновать по 3 дня.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, премьер-министр подписал постановление, согласно которому в новом году переносятся выходные дни с воскресенья, 26 февраля, на пятницу, 24 февраля, и с субботы, 6 мая, на понедельник, 8 мая. Таким образом, в России в феврале будут отдыхать 23, 24 и 25 февраля и последующая неделя будет шестидневной. В мае 7, 8 и 9 нерабочими днями.