Попали в десятку

1. Начало реализации правительственных реформ (монетизация льгот, реформа о местном самоуправлении).

Камиль ИСХАКОВ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе:

- У меня есть обеспокоенность по поводу реализации реформ на территории ДФО. На мой взгляд, региональные органы власти еще не совсем готовы к проведению монетизации льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2006 года. Есть задержки с принятием законодательных актов, не везде отработаны схемы выплат денежных компенсаций и субсидий. А я могу сказать, что в Казани это все было сделано давно. По реализации закона о монетизации льгот сегодня наилучшая обстановка в Амурской, Еврейской автономной областях. В Хабаровском крае еще не принято два законодательных акта. Хуже всего дело обстоит в Корякии. Там не принято 14 документов. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в январе люди не выходили на площади и не устраивали акций протеста. А кое-где это возможно.

2. Передача части острова Большой Уссурийский и острова Тарабаров Китаю.

3. Хабаровск получил статус самого благоустроенного города России.

4. Состоялся первый Дальневосточный экономический конгресс.

Министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВЕНТАЛЬ:

- Это было неординарное событие. Состоялся серьезный разговор на самом высоком уровне. В Хабаровск приехали руководители практически всех финансово-промышленных групп, крупных банков. Делегации Японии, Китая, Кореи, Вьетнама возглавляли заместители министров, РФ представлял Сергей МИРОНОВ. Дальний Восток впервые во всеуслышание заявил о себе, о своих возможностях, проблемах.

Работа по конгрессу продолжается и сейчас. В начале следующего года будут изданы сборники докладов с круглых столов. Мы планируем отследить то, как будут выполняться рекомендации, данные участниками Конгресса. Попросим руководителей круглых столов наладить обратную связь с министерствами и ведомствами, куда будут направлены эти рекомендации. А через два года на очередном конгрессе (я думаю, что он состоится) подведем итог, скажем: "Два года назад рекомендовано было то-то и то-то. Сделано то-то и то-то".

Из конкретных результатов - 22 декабря на встрече руководитель Римбунан ХИДЖАУ сообщил о том, что ими принято окончательное решение о строительстве завода по производству плит МДФ в Хабаровском крае. Они давно уже собирались запустить этот проект, но именно Конгресс способствовал активизации их намерений. Сегодня также в процессе обсуждения находятся вопросы по развитию Эльгинского месторождения в Якутии и строительству в порту Ванино причала для поставки угля в Японию. И это только первые результаты. Уверен - будут и другие. Главное - нам удалось пробудить интерес к Дальнему Востоку у потенциальных инвесторов.

5. Экологическая катастрофа на Амуре.

6. Открытие сквозной дороги Чита -Хабаровск.

Директор ГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ГУ ДСД "Дальний Восток") Валентин ИВАНЕНКО:

- Строящаяся автомобильная дорога "Амур" Чита-Хабаровск становится основой региональной транспортной системы, являясь связующей между Сибирью, Приморьем, Якутией, Магаданом. Магистраль позволит не только интегрировать Дальний Восток в единую транспортную сеть страны, но и включить Россию в систему мировых транспортных коммуникаций. Ввод автомобильной дороги "Амур" будет способствовать росту товарообмена между краями и областями, развитию торговли с Китаем, Монголией и другими странами АТР. Завершение строительства магистрали откроет широкие возможности реализации программы долгосрочного развития Дальнего Востока, Сибири и Забайкалья, отраслей промышленности, связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, позволит переключить на них короткопробежные железнодорожные перевозки с Транссибирской железнодорожной магистрали, сократит сроки доставки грузов, обеспечит рационализацию транспортного обслуживания региона, создаст условия для конкуренции между железнодорожным и автомобильным транспортом, что в свою очередь приведет к снижению тарифов на перевозки.

7. Решение о создании Дальневосточной энергетической компании.

8. Начало строительства микрорайона "Парус" в Хабаровске.

Заместитель мэра Хабаровска, директор Департамента архитектуры, строительства и землепользования Виктор НОВИЦКИЙ:

- Начало комплексной застройки микрорайона "Парус" стало новым витком в развитии всего жилищного строительства краевого центра. Он расположен в границах улиц П. Морозова - Юности - ул. Индустриальная по берегу Амурской протоки, где планируется разместить более 500 тыс. кв. м жилья. Отличительной чертой освоения данного участка является принцип комплексности. Проектируемый микрорайон имеет свои черты, которые, несомненно, понравятся жильцам. На территории планируется разместить: три детских сада, две школы, центр детского творчества, гостиницу, развлекательный центр, яхт-клуб, спортзал и бассейн; предприятия бытового обслуживания, магазины и кредитное учреждение; многоэтажные (5-6 этажей) гаражи и автопарковки. Благоустроенная пляжная зона, расположенная вдоль берега р. Уссури на протяжении двух километров, сможет вместить около 20 тыс. человек. Строительство данного микрорайона планируется освоить в полном объеме в течение 15 лет.

20 мая этого года мэром Хабаровска была открыта строительная площадка первого 586-квартирного жилого дома переменной этажности (от 16 до 20 этажей) микрорайона "Парус". Строительство дома по программе ТСЖ "СССТ-1" проводится в границах улиц П. Морозова - Радищева - Юнгов. Первый дом нового микрорайона разделен на три очереди строительства. Общий срок строительства жилого дома - 4,5 года. Стоимость 1 кв.м общей площади на конец 2005 г. составляет 22 тыс. руб., с учётом внутренней отделки. Первоначальный взнос составляет от 10% до 30% от стоимости выбранной квартиры, в зависимости от очереди строительства. Участники программы имеют возможность оплачивать строительство жилья в рассрочку, график платежей предусматривает ежемесячные выплаты, рассрочка беспроцентная сроком на пять лет.

9. Назначение нового полпреда президента в ДВФО Камиля Исхакова.

10. Выборы в краевую Хабаровскую законодательную думу.