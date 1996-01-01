Исключительные тарифы для ДВФО продлены

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) приняла решение о продлении на I полугодие 2006 года исключительных тарифов на перевозку мазута топочного и угля в Дальневосточный федеральный округ и Архангельскую область.

Как сообщил пресс-секретарь департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской области Сергей КАЗАКОВ, решение было принято с учётом необходимости обеспечения потребностей отдалённых регионов в энергоресурсах для выработки тепло- и электроэнергии. Кроме того, ФСТ приняла во внимание, что тарифы на тепло- и электроэнергию, отпускаемую потребителям регионов, на 2006 год уже сформированы и утверждены.