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Жительницу Уссурийска энергетики "поставили на счетчик"
Жительница Уссурийска приговорена судом к семи месяцам исправительных работ за незаконное подключение к электросети.
Как сообщила пресс-служба "Дальэнерго", в июне 2005 г. квартира гражданки БОЧАРОВОЙ была отключена сотрудниками Дальэнергосбыта от электроснабжения в связи с задолженностью в размере 3 623 руб. Однако вместо того, чтобы погасить долг, неплательщица сорвала пломбу с опечатанного электросчетчика, подсоединила провод к сетевому кабелю, подключилась к сети и таким образом стала незаконно пользоваться электроэнергией.
В результате своих действий Л. М. Бочарова причинила ущерб ОАО "Дальэнерго" в размере 12,5 тыс. руб. Как отмечается в обвинительном приговоре суда, Бочарова "совершила преступление, предусмотренное статьей 165, частью 1 Уголовного кодекса РФ, то есть причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения". Наказание считается условным с испытательным сроком на полгода.
ОАО "Дальэнерго" намерено и впредь добиваться от судебных органов максимально жесткого уголовного наказания для всех расхитителей энергии. В частности, в настоящее время завершено расследование и переданы в прокуратуру материалы еще по нескольким аналогичным делам о хищениях электроэнергии.
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