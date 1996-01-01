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Первой новорожденной Владивостока выделили 30 тыс. рублей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первая новорожденная Владивостока - Ирина Родионова - родилась в 7 часов 55 минут 1 января в городском родильном доме №4. Новая жительница краевого центра весит 3 130 граммов, ее рост - 52 сантиметра.

По словам главного врача роддома Светланы СОТНИЧЕНКО, роды прошли просто идеально. Это же подтвердила и мама девочки Наталья ШАЛАНДОВА, которая сообщила, что малышка родилась активная и боевая. Имя новорожденной родители пока окончательно не дали: раздумывают над вариантом "Ирина-Арина". Пока что маме больше импонирует имя Арина, поскольку дочка будет носить фамилию мужа - Родионова. Отца ребенка тоже зовут редким русским именем Родион.

По словам молодой мамы, в семье не придавали особого значения полу будущего ребенка. Вместе с тем Наталья призналась, что вначале мечтала о сыне, а когда прошла УЗИ и увидела радостные глаза мужа, то поняла, что именно девочка станет счастьем молодой семьи. Стоит отметить, что отец девочки присутствовал при родах и, по мнению супруги, очень их облегчил. Мама первой в нынешнем году новорожденной Владивостока работает инспектором во Владивостокской таможне, папа - архитектор. По мнению главного врача родильного дома №4 Владивостока Светланы Сотниченко, рождение в новом году первенца прекрасного пола - это хорошая примета, которая символизирует мир, добро и благополучие для столицы Приморья. Напомним, что в 2004-2005 гг. во Владивостоке первыми новорожденными были исключительно мальчики. По информации Светланы Сотниченко, за первые 6 дней нового года в городском роддоме №4 родилось уже 18 детей.

От администрации города Владивостока первой новорожденной года была вручена денежная сумма в размере 30 тыс. руб. для приобретения детского приданого.

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