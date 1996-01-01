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Еда в новогоднюю ночь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кулинарный гороскоп.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля) Овна лучше ошарашить сразу же и выставить на стол все, что есть, ни в коем случае не приберегая лакомый кусочек "на сладкое": сладкого он, скорее всего, или не дождется, или не заметит. И хорошо бы чего-нибудь поострее.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) Тельца нужно кормить сытно и неторопливо - с чувством, толком, расстановкой... Сложные блюда не для этого знака, больше всего Тельцы ценят простоту. Подавайте ему шоколад, мягкие фрукты, и романтические черты Тельца проснутся и засияют!

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) Близнецов угостите какой-нибудь новинкой да заболтайте новостями. Главное внимание уделите салатам, фруктам. Попутно включите радио или телевизор, трапезу завершите крепким ароматным кофе со сливками.

РАК (22 июня - 22 июля) Раки предпочитают хороший стол, они не из тех, кто любит перекусить на ходу. Отдайте предпочтение пирогам, пышкам, кулебякам, всему свежевыпеченному и ароматно пахнущему. Напитки выбирайте старинные национальные.

ЛЕВ (21 июля - 20 августа) Главное, чтоб всего было много! Возьмите аппетитные мясные блюда, изысканные напитки и тортик на закуску и устройте Льву праздничную неторопливую трапезу.

ДЕВА (23 августа - 22 сентября) Приглашая в гости Деву, всегда помните о пользе умеренности и диеты, выбирайте наиболее полезные и здоровые кушанья. Скорее всего, Дева встанет из-за стола, еще не ощутив полного насыщения.

ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября) Если вы хотите поразить Весы, продумайте, как оформить то или иное блюдо. Для них приготовьте воздушную выпечку, сладости, газированные напитки. Вместе с ними вы спокойно можете обсудить достоинства съедаемых блюд, а остатки пищи Весы порекомендуют отдать домашним животным.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) Для Скорпионов выбирайте острые, возбуждающие блюда и напитки, перемежая закуски сочным непережаренным мясом. Обычно их привлекают блюда ярких цветов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) Скромный праздничный стол - это не для них. Стрельцы обязательно попробуют все, начиная с дальнего конца стола. Приготовьте для них что-нибудь жареное, да пожирнее.

КОЗЕРОГ (21 декабря - 20 января) Для гостей-Козерогов стоит приготовить побольше мясных блюд, сдабривая их остреньким и солененьким. Из напитков подойдет пиво, но непременно лучших сортов! Остаток трапезы можете завернуть и дать им с собой, чтобы завтра они смогли вспомнить о том, как приятно бывать у вас с гостях.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 18 февраля) Попробуйте приготовить для них необычные блюда. Стандартный набор салатов для них не подойдет. Водолей обязательно перепробует все незнакомое и необычно приготовленное, даже напитки попробует все подряд.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта) Выбирайте для Рыб горячие блюда с разнообразным гарниром. Из фруктов - диковинные, ранее ими никогда не пробованные. Напитки они предпочитают возбуждающие.

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