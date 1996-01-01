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Брызги шампанского
Не за горами новый, 2006-й, год и долгожданное новогодние застолье. В преддверии торжества у любой хозяйки, как всегда, болит голова от вопросов, какими закусками-деликатесами украсить праздничный стол и каким горячительными напитками угощать дорогих гостей. Конечно, нынче с фруктами-продуктами, даже самыми дефицитными, нет проблем, если есть деньги. И алкоголь сегодня можно купить, произведенный практически в любой стране и на любой вкус...
Пробки в потолок - признак невежества
Как оказалось, изобилие спиртных напитков на столе не гарантирует хорошее настроение. Можно напиться, как говориться, вусмерть и не ощутить радости от праздника. Как утверждает Ирина ФОМИНЫХ, доцент кафедры туризма и гостеприимства ВГУЭС, многие наши сограждане не умеют пить ни вино, ни водку! И это при том, что спиртное сопровождает нас всю жизнь, от рождения до гробовой доски. Взять хотя бы шампанское, без которого не обходится ни одно торжество.
ДосьеШампанское - чудесный живой напиток с миллиардами пузырьков и неповторимым вкусом. Это игристое вино производится исключительно во французской провинции Шампань из строго определенных сортов винограда. Название Champagne, написанное латинскими буквами, защищает исторические права Франции. Вина, изготовленные не в Шампани, но полученные тем же способом, называются винами, произведенными "по шампанскому методу". А настоящее шампанское, конечно же, делают только во Франции.
- Шампанское принято пить охлажденным до температуры + 8°С. Перед подачей на стол бутылка должна постоять в ведерке со льдом и водой (50/50). Перед открытием бутылку необходимо несколько раз перевернуть, чтобы температура напитка на дне и у пробки смешалась. Затем, придерживая пробку полотенцем и наклонив бутылку под углом 45°, начинайте ее медленно вращать, - такой совет читателям "ЗР" дает Ирина Леонидовна.
Налить в бокал шампанское - это тоже наука. Во-первых, бокал должен быть или высоким, или плоским, как блюдце. Во-вторых, чтобы шампанское не нагревалось, бокал заполняют на три четверти и при этом держат его за ножку. Пить шампанское до дна не надо, это признак дурного тона. Как и стрельба пробками в потолок. Взрывное высвобождение шампанского заставляет его пениться и проливаться. Зная это, некоторые держат наготове охлажденную ложку - достаточно опустить ее в горлышко бутылки, как фонтанирование прекращается.
Интересно, что в настоящем шампанском пузырьки углекислого газа могут "играть" в течение нескольких часов, хотя по истечении этого времени пить напиток уже нельзя, потому что он чересчур теплый. А открытое вино, кстати, хранится не более двух суток. Даже в холодильнике. И еще, мало кто знает, что чем мельче пузырьки, тем лучше шампанское и... тем быстрее человек пьянеет.
- Необходимо знать, что шампанское совершенно не сочетается с шоколадом и конфетами. Поэтому, идя в гости с бутылкой шампанского, вместо коробки конфет прихватите кусок сыра, гроздь сладкого винограда или клубнику, сейчас это не проблема. К шампанскому лучше всего подавать красную, черную икру, блинчики и сухое печенье. К "Советскому Шампанскому" прекрасно подходят сладкие фрукты, - говорит Ирина Фоминых.
ДосьеВ приготовлении вина для шампанского используются многие сорта винограда. Однако традиционной основой настоящего шампанского обязательно являются три сорта: Pinot Meunier (Пино Менье), Pinot Noir (Пино Нуар), Chardonnay (Шардоне). На этикетках шампанского, изготовленного из одного или двух сортов "пино", пишут "Champagne Blanc de noirs" ("Блан де нуар" - белое из черного). Если в приготовлении шампанского использован только белый сорт винограда, этикетка на бутылке будет гласить "Champagne Blanc de blancs" ("Блан де блан", т.е. белое из белого). Розовое шампанское "Champagne Rose" готовят на основе все тех же белых сухих вин, на определенном этапе добавляя к ним либо красное вино, либо кожицу уже отжатого "пино нуар". Игристые вина зреют от 2 до 10 лет, Champange - от 5 до 6 лет, производство "Советского Шампанского" занимает от 2 до 3 месяцев.
Чем будем закусывать
Здесь действует главное правило - красное вино к мясу и белое - к рыбе. Об этом должна знать каждая хозяйка. К лососю, осетрине и белуге подают сухие или полусухие белые вина. К курице - розовые вина. Например, легкое итальянское. К свинине часто подают вина из Бордо или более легкие бургундские. Подойдут и рейнские вина.
Если в качестве закуски вы предлагаете гостям салаты, то к ним лучше всего купить белые вина. К супам, как правило, алкогольные напитки не подают. К острым салатам, мясным закускам, ветчине, отварному языку, мясному ассорти подают красный или белый вермут, натуральные вина. Водка, виски, джин подходят к соленым, пряным и жирным блюдам. А коньяк и ликер - неизменная принадлежность кофейного стола.
Чтоб нам не спиться
Напоследок несколько советов, как при обильном возлиянии избежать алкогольной интоксикации, то есть тяжелого похмелья. Итак, за 10-15 минут до первой рюмки примите 4 таблетки активированного угля, они продаются в любой аптеке без рецепта. Активированный уголь абсорбирует алкоголь и мешает его всасыванию. Затем принимайте по 2 таблетки через час. Такими же свойствами обладает "Алмагель", он тоже продается в аптеке. Его принимают по 2-3 ложки за 15 минут до застолья, затем повторяют через каждые полчаса. Опьянения не будет вообще или оно будет незначительным.
От отравления алкоголем очень помогает каша - гречневая, овсяная или манная. Стоит съесть за полчаса-час до выпивки тарелку - и все вокруг, как говорится, в стельку, а вы - как огурчик. Можно использовать и пшеничный отсев по столовой ложке на стакан кипяченой воды. Народным же методом - по две капли нашатырного спирта на стакан кипяченой воды - пользоваться не рекомендуется.
Но если все же душа требовала праздника и случилось похмелье, то пейте минеральную воду. Например, "Боржоми". И чем больше, тем лучше. Если же минералки под рукой нет, а сходить в магазин нет сил, можно выпить раствор питьевой соды: полчайной ложки на пол стакана воды. Что касается популярного рассола, то он, скорее, дань традиции, нежели действенное средство. Как средство от похмелья не рекомендуется и кофе. Он способствует повышению кислотности и только ухудшает и без того тяжелое состояние организма. Кстати, многие лечатся от похмелья новой небольшой дозой алкоголя. Это действенный способ, но есть опасность, что за этой дозой пойдет следующая, и т.д.
С наступающим Новым годом! И доброго вам здоровья!
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