Бал поможет новорожденным

Первая леди Приморья помогла родильным домам. Состоявшийся 23 декабря благотворительный бал, инициатором которого выступила супруга губернатора Лариса БЕЛОБРОВА собрал 35$ тыс.

Мероприятие прошло на высоком уровне. В его рамках состоялся аукцион, в числе лотов были различные раритеты, которые купили местные бизнесмены и политики, в том числе губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ.