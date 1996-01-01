На автобусе - в Новый год

Во Владивостоке время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлено.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, троллейбусы и автобусы будут ходить на линиях до 3 часов утра. В ночь с 31 декабря на 1 января на линии выйдут до 200 единиц автобусов и 20 единиц электротранспорта, которые станут обслуживать основные направления. Что касается автотранспорта, то в числе таковых названы маршруты № 31, 61 и 64 (пл. Луговая, б. Тихая), №13, 49, 55, 62 (м. Чуркина, ул. Окатовая, Змеинка), № 23 (ул. Енисейская), № 40, 41, 60 и др. (пр-т 100-летия Владивостока, ф. "Заря", ул.Багратиона), № 60 и 62 (Маяк), № 7т, 16ц, 16б, 54 (Баляева, 71-й микрорайон). В остальные праздничные дни автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по обычному графику.