А Арсеньеву обещают Луна-парк и аквапарк

В арсеньевской горадминистрации состоялось совещание по вопросу позиционирования города как одного из крупных центров туризма в регионе. С презентацией нового проекта выступили потенциальные инвесторы - компания "В-Лазер".

Арсеньев - один из лидеров спортивно-туристического бизнеса Приморья. Горнолыжная трасса на горе Обзорной - лучшая в крае. Любителей экстрима привлекает сюда также парашютный и другие виды технического спорта.

Как сообщила пресс-служба Арсеньева, представители компании "В-Лазер" предложили администрации города разработать совместный проект торгово-развлекательного центра. Его цель - привлечение в город туристов в любое время года. Приоритет отдан семейному отдыху: предлагается построить аквапарк, каток, Луна-парк и боулинг. По проекту должен быть реконструирован кинотеатр "Космос" и создано несколько туристических объектов вокруг него.