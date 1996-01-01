Корякия: бриллиант в короне Российской империи

10 декабря 1930 года Президиум ВЦИК образовал в РСФСР национальные округа. Этот день стал важнейшим для многих национальностей, населяющих большую Россию. Впервые в своей истории они обрели государственность. В декабре свой 75-летний юбилей отмечал и Корякский автономный округ. Отметил с размахом и весельем.

Не все так плохо в прекрасном далеком крае. И есть надежда, что прошлогодняя зима была последней точкой замерзания. Больше не будет леденящего холода в домах, не повторится омерзительного бездушия местных начальников, практически бросивших людей на выживание. Об этих событиях вспоминают сегодня, как о страшном сне. Здесь хотят жить будущим.

2006 год пройдет для Корякии под знаком объединения с соседней Камчатской областью. Собственно, они и были вместе. До 1993 года, времен, когда начался "парад суверенитетов", весь Камчатский полуостров жил одним домом. В этом северном доме всегда был хороший достаток, было много работы, романтики. Эти края притягивали людей не только "длинным" рублем, но и северными льготами, благоустроенностью, особыми человеческими отношениями.

Корякия - это 301 500 квадратных километров России, на которых живут и работают 25 тыс. человек 30 национальностей. Коренное население - коряки, чукчи, ительмены, их здесь осталось не более восьми тысяч. За последние годы Корякский автономный округ потерял треть населения. Богатая ресурсами, стратегически важная для государства территория стала настоящей периферией не только в географическом смысле. При этом на добыче рыбы, валютного краба сделано не одно состояние, вот только автономии долгие годы мало чего доставалось от активной браконьерской деятельности.

Разорились рыболовецкие колхозы, которые в советские времена были главной опорой жизни побережья. Рыночные условия, объявленные для всей России без разбора, оказались для отдаленной Корякии просто смертельными. Перерабатывать рыбу на берегу и везти ее на российский рынок? Изначально это был бесперспективный эксперимент. Те немногие рыбоперерабатывающие предприятия, которые сумели выжить, перестроить производство под новые условия, оказались под грузом социальной ответственности. Отнюдь не в духе благотворительности. На их кошт легло финансирование служб жизнеобеспечения поселков. Любую дыру заткнуть - прежде всего власти шли к ним. И эти дыры все росли. О какой уж тут рыночной эффективности можно было вести речь...

Самым большим поражением рыночная экономика обернулась в традиционной отрасли коренных народов - оленеводстве. Из 150 тысяч поголовья оленей в Корякии к началу нового тысячелетия осталось примерно 35 тысяч. Можно ли было так чохом раздавать все стадо в частное владение, практически оставив оленеводов без поддержки? Сколько животных были потравлены волками, полегли от болезней или просто разбежались по тундре - бессмысленно подсчитывать.

Сегодня нужно восстанавливать поголовье. Пока не поздно. Говорят так: "Не будет оленеводства - не будет и коряков". Так что вопрос этот не коммерческого плана, а сохранения богатой национальной культуры коренного населения - самобытной и уникальной.

Одним из немногих предприятий, которые в последние годы крепко стояли на ногах, поддерживали экономику округа и в экстремальных ситуациях всегда подставляли плечо местной администрации, было ЗАО "Корякгеолдобыча". Оно первым распечатало недра автономии, добывая платину и золото.

По мнению геологов, территория Корякии перспективна на содержание полезных ископаемых. На более отдаленном горизонте просматривается изучение шельфа - нефть и газ тоже могут стать источником развития северного края. Другое дело, что вопрос этот тонкий - не прийти бы в противоречие с богатейшей экосистемой: рядом с Корякией - колыбель тихоокеанских морских биоресурсов.

Так что, как ни крути, а Корякия - не мелкий бриллиант в короне Российской империи. И он будет сиять, если здесь будут счастливо жить российские люди - русские, коряки, чукчи, ительмены... Всех их объединяет надежда на лучшее будущее.

"Я думаю, что в течение 4-5 лет придется напряженно работать, сконцентрировав усилия на проблемах коренных малочисленных народов Севера, медицины, школ, сельского хозяйства, - говорит губернатор округа Олег КОЖЕМЯКО, на долю которого выпала роль антикризисного управляющего территории. - Проблема рабочих мест - одна из сложнейших. Мы обязаны дать возможность развития традиционным промыслам, которыми издревле занимались представители коренных малочисленных народов Севера. Тогда и сам округ станет инвестиционно привлекательным, у нас появятся условия, которые будут способствовать тому, чтобы молодежь не уезжала за пределы Корякии, а продолжала работать здесь, повышая благосостояние родной земли".

"Это последняя годовщина, которую Корякия отметит в старом статусе, - продолжает губернатор. - Но, несмотря на грядущие перемены, события, которые стали основными вехами в истории округа, не забудутся. Мы должны отдать дань уважения тем людям, которые трудились на благо Корякии, тем, кто создавал производство, строил дома, школы, больницы. Хочу поздравить с праздником всех жителей Корякии, а особенно молодежь, которой предстоит работать в новом Камчатском крае, продолжая традиции прошлых поколений. Со своей стороны я обещаю сделать все возможное, чтобы округ жил достойной и полноценной жизнью".