Даже москвичи облизнулись!

Новогодние праздники мы встречаем по европейскому и восточному календарям, а для рестораторов Дальнего Востока Новый год начинается в сентябре. И название у него свое - Приморский кулинарный фестиваль. Это событие уже второй год является одновременно итоговым и стартовым для ресторанного рынка, кейтеринговых компаний и отельеров. Именно Второй Приморский кулинарный фестиваль, по мнению специалистов и журнала "Дальневосточный капитал", стал "Самым вкусным событием 2005 года".

16-18 сентября 2005 г., Владивосток. Второй Приморский кулинарный фестиваль

За три дня фестиваль, проходивший в выставочном комплексе Морского вокзала, посетили свыше 7 тыс. гостей. Его организаторами выступили ресторанное агентство "Анонс", Дальневосточная Ассоциация Рестораторов и Отельеров (ДАРиО), Ассоциация профессиональных шеф-поваров Владивостока; поддержала инициативу Российская гильдия шеф-поваров, Общероссийская Федерация Рестораторов и Отельеров и информационно-выставочный проект "ПИР". За звание стать лучшим в своем деле боролись 80 конкурсантов со всего Дальнего Востока - с Камчатки, Сахалина, из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Особый статус фестивалю придал состав жюри и количество представленных заведений и компаний - свыше 500.

Досье Поварской и кондитерский конкурсы судили представители Российской гильдии шеф-поваров из Москвы: Сергей АНИКИН (шеф-повар ресторанной сети "Дядя Сэм"), Виктория БЕЗДРАБКО (шеф-повар и управляющая рестораном "Дискавери"), Максим ТАРУСИН (шеф-повар ресторана "Яръ"), Руслан ШИПУНОВ (шеф-кондитер гостиницы "Орленок"). За конкурсом бариста следили Свен Шот ИНГЕМАР, тренинг-менеджер компании Lavazza (Италия), Антон КУЗНЕЦОВ, директор компании "Рустов импекс" (Екатеринбург), официальный представитель Lavazza в России, за барменами - Сергей ГРИБКОВ (Центр барной эстетики, Москва) и Ирина ФОМИНЫХ, преподаватель Института ресторанного и гостиничного бизнеса (ВГУЭС, Владивосток).

За три дня было проведено 16 мастер-классов и конкурсов профессионального мастерства. Кулинарный фестиваль стал праздником, на котором смогли пообщаться поставщики сырья и оборудования, владельцы ресторанов и кафе, шеф-повара и вчерашние ученики кулинарных техникумов.

Вице-президент по международным связям компании Lamb Weston, мирового поставщика полуфабриктов из американского картофеля, господин Брайан КОРКОРАН, комментируя увиденное, сказал, что такие фестивали не могут не радовать: "Мы можем надеяться на бизнес напрямую, когда игроки этого большого рынка знают друг друга в лицо и очень хорошо представляют, на что реально они могут рассчитывать".

Генеральный директор ООО "Кондитерский дом "Тортония" Олег ИГНАТЬЕВ рассказал "ДК", что "сама идея создания производства элитных кондитерских изделий появилась на Первом кулинарном фестивале. Благодаря нашим общим усилиям и поддержке компании "Анонс" и Российской гильдии шеф-поваров практически за год с нуля было создано современное производство, способное закрыть потребности всего дальневосточного рынка. В этом году фестиваль стал главным испытанием перед выходом "Тортонии" к потребителю".

Второй Приморский кулинарный фестиваль сделал свое дело - познакомил и объединил участников рынка, подстегнул конкуренцию, показал новые тенденции развития как всего ресторанного бизнеса, так и отдельных кулинарных и кондитерских направлений, и, конечно, выявил лучших.

Досье Главные призы завоевали владивостокцы: Кирилл БРАСЛАВЦЕВ (шеф-повар кафе "Эльзас") - Гран-при Поварского конкурса; Виктория ГОГАН (шеф-кондитер ресторана "Пицца-М") - Гран-при Кондитерского конкурса; Андрей МИТРОХИН ("Порто Франко") - Гран-при Барменского поединка: обучение в Центре барной эстетики (г. Москва), Владимир КУЗЕНКОВ (Mr. Coffee) - Гран-при Бариста: обучение в тренинг-центре компании LAVAZZA (г. Турин, Италия). Тихоокеанский государственный экономический университет вручил сертификаты на право обучения на бюджетной основе по специальностям "Технология продуктов общественного питания" в ТГЭУ победителям Второго приморского кулинарного фестиваля в номинации "Лучший молодой повар" Сергею ЛАГУТКИНУ (кафе "Чики-Рики") и в номинации "Лучший молодой кондитер" - Виктории ГОГАН ("Пицца-М").

После успешного старта во Владивостоке лучшие представители ресторанного бизнеса Дальнего Востока отправились на столичные кулинарные подмостки.

24-26 октября 2005 г., Москва. Foodservice

На Международном деловом съезде высшего управленческого звена и владельцев сетей и холдингов классических ресторанов, предприятий быстрого обслуживания и уличного питания, кофеен, развлекательных комплексов, отелей и малых гостиниц, кейтеринга и корпоративного питания - FOODSERVICE - Дальний Восток представляла внушительная команда приморских рестораторов и отельеров, объединенная ДАРиО. Возглавил делегацию Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной Ассоциации Рестораторов и Отельеров. Сегодня он в гостях у "ДК".

- Роман Сергеевич, какая тема стала самой главной на состоявшемся бизнес-форуме?

- Сегодня ресторанный рынок, как, впрочем, и любой другой, определяет главная тенденция - "cети". На форуме она прозвучала со знаком вопроса: "Тотальная экспансия сетей и холдингов на рынке HoReCa - 2006. Время выбора стратегии роста доходности и стоимости бизнеса: поглощения, франчайзинг и органичный рост?" В первую очередь обсуждались вопросы повышения стоимости и доходности сетевых компаний ресторанного рынка, объединившего уличное питание, быстрое обслуживание, демократичные рестораны, кофейни, а также кейтеринговых компаний, малых отелей и гостиниц, торговых и развлекательных комплексов.

Сети и холдинги на российском рынке растут как на дрожжах. Буквально в течение нескольких месяцев формируются новые тенденции, распространяются новые управленческие технологии. Перед ключевыми столичными сетями стоят задачи захвата территории регионов и повышения доходности. В свою очередь такого рода "тотальная экспансия" ставит перед региональными компаниями вопрос о выборе собственной стратегии развития: делать ли ставку на продажу бизнеса, франчайзинг или развиваться самостоятельно.

- Значит, мы можем уже смело говорить о триумфальном шествии сетевых проектов по России?

- Да, причем как в настоящем, так и в ближайшем будущем. Сетевые проекты везде, а особенно в общественном питании, приносят большую и стабильную прибыль, минимизируют затраты, создают возможности дополнительного дохода (франчайзинг и др.), повышают рыночную устойчивость, легко тиражируются. Понимание этих и многих других положительных эффектов привлекает в индустрию крупные бизнес-структуры с большими капиталовложениями. Международные и московские сети идут в регионы, а региональные - все чаще обращают свое внимание на столичные центры.

Как показывает практика, сетевые проекты интересны и посильны только серьезному бизнесу, выходить на рынок с маленькой сетью нерентабельно. Разделение в индустрии произойдет в ближайшее время, крупные игроки в сегменте пойдут в сети, а на долю малого бизнеса останутся так называемые "семейные заведения".

26-29 октября 2005 г., Москва. VIII Международная выставка "ПИР - 2005"

Отработав на съезде, приморские рестораторы отправились на "ПИР" - главное событие года в индустрии питания и гостеприимства России. На площади 33 тыс. кв. м в выставочном центре "Крокус Экспо" были представлены 436 поставщиков товаров и услуг из 21 страны для ресторанов, кафе, баров, гостиниц, пансионатов, комбинатов питания. По словам организаторов, в этом году "ПИР" посетили 27 тыс. специалистов со всей России и из-за границы.

- Насколько важно для регионального бизнеса участие в подобном мероприятии?

- В любой индустрии всегда определяется лидер. Таким информационным и событийным лидером для рестораторов, бесспорно, является "ПИР". Каждый, кто заинтересован в грамотном развитии своего бизнеса, ищет новые темы, концепции, тенденции и профессиональные связи, приезжает сюда.

"ПИР - 2005" отличает от предыдущих преимущественное присутствие регионов (54% от всех посетителей), а это говорит о том, что развивается не только столичный бизнес, но и региональный, хотя моду, конечно, задает Москва. Региональные российские производители все увереннее чувствуют себя на рынке и начинают серьезно конкурировать с зарубежными заводами. Очень интересно в этом году выступила Сибирь: показала несколько интересных сетевых проектов и завоевала много призовых мест на соревнованиях.

26-29 октября 2005 г., Москва. Международный Кремлевский кулинарный кубок

Впервые в рамках VIII Международной выставки индустрии гостеприимства "ПИР - 2005" состоялся Международный Кремлевский кулинарный кубок. Дальний Восток на нем представляли призеры Второго Приморского кулинарного фестиваля.

- Как выступили на профессиональном соревновании приморцы?

- Для начала стоит рассказать о самом кубке. Более 300 участников со всего мира, 14 национальных команд состязались в 22 различных классах. По поводу конкурсантов сказать можно коротко: в этом году итальянцы "косили" под китайцев, китайцы - под немцев, а немцы ни под кого не "косили", взяли почти все золотые медали в командном соревновании и увезли Кремлевский кубок к себе в Германию.

Победители Второго Приморского кулинарного фестиваля выступали каждый в одном классе. Кирилл Браславцев успешно дебютировал в классе "Блюдо Модерн". Его работа была отмечена подарочным блюдом и дипломом, что по системе оценивания приравнивается к четвертому месту Международного Кремлевского кубка.

Виктория Гоган состязалась в группе "Десерты". Нашему лучшему кондитеру мастерства не занимать, но немного не хватило уверенности в себе, волнение сказалось. Опыт участия в больших соревнованиях приобретается только... опытным путем.

Как показало соревнование, у наших участников большой потенциал, но пока не хватает опыта, свежих идей. Чтобы добиться успехов в поварском деле, необходимо следить за появлением новых тенденций, постоянно учиться, быть открытым и гибким к изменениям. И я верю, что молодое поколение дальневосточных поваров имеет все шансы выступать на самом высоком уровне в московских и международных соревнованиях.

28 октября, 2005 г., Москва. Первый съезд ФРИО

- Это очень важное мероприятие, на котором был установлен общероссийский график-календарь проведения важных для индустрии мероприятий на 2006 год. Кстати, начинается он с нас - в марте во Владивостоке состоится Неделя Рестораторов и Отельеров - и плавно продвигается по территории всей России. Налажены профессиональные и личные связи среди объединений. Очень много решений было принято по техническому регламенту в индустрии гостеприимства и по спорным вопросам взаимодействия с Авторским обществом.

Работу Первого съезда ФРиО завершила церемония вручения премии "Гостеприимство - 2005", инициатором которой является ФРиО.

Наши герои - Марина МОСКАЛЬЦОВА, гендиректор гостиничного комплекса "Приморье", признанного одним из лучших отелей города и края, и Денис БЕРЕСТОВОЙ, владелец кафе-ресторана "Студио-Кофе"- лучшего регионального ресторанного проекта. Они отмечены в номинации "За личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России".

- И все же, каковы главные итоги Приморского кулинарного года?

- Проекты ресторанного агентства "Анонс" и ДАРиО на московском форуме были признаны лучшими региональными проектами в индустрии питания и гостеприимства. Наши мероприятия - самые массовые, тематически и организационно наполненные.

Еще одним достижением явилось подписание договора с интернет-проектом "Все рестораны Москвы" на создание дальневосточного представительства и запуск во Владивостоке проекта по изданию книги-путеводителя "Все рестораны Приморья". Также достигнуто соглашение с Ассоциацией Спешиалти Кофе (SCAE) о том, что Владивосток станет центром проведения Дальневосточного чемпионата бариста и отборочного тура в ДВ регионе на чемпионат России. На Конгресс Рестораторов и Отельеров в марте 2006 года приедет Ольга МЕЛИК-КАРАКОЗОВА, чемпион России 2003 г. среди бариста, для проведения мастер-классов и подготовки участников соревнований.

Очень приятным моментом признания качества и эффективности работы ДАРиО и ресторанного агентства "Анонс" служат узнавание Владивостока, как ресторанной столицы ДВ региона, создание положительного образа города и края среди российских и зарубежных профессионалов. Это заслуга всех, кто работает вместе с нами, кто оказывает спонсорскую поддержку, в частности, и Издательской компании "Золотой Рог", которая выступает информационным партнером всех наших мероприятий.

Владивосток теперь знают как город "вкусных" фестивалей и как очень перспективный рынок для инвестиций и развития бизнеса, открытия региональных представительств. В целом уровень мастерства наших поваров, бариста и барменов достаточно высок. Это радует и дает повод для особой гордости.

В будущем году мы повезем на Международный Кремлевский кулинарный кубок и "ПИР - 2006" целую команду от Дальнего Востока. Такие "десанты" создают престиж региону, нашей индустрии гостеприимства и говорят об уровне развития региона.

- Итоги определяют дальнейшие планы. Каковы основные мероприятия 2006 года?

- 22 января впервые во Владивостоке состоится Зимний бал Рестораторов и Отельеров. В марте мы издаем справочник-путеводитель "Все рестораны Приморья" и запускаем одноименный сайт, кстати, электронный ресурс планируем открыть и для ДАРиО. Традиционно в марте состоится Неделя Рестораторов и Отельеров, в рамках которой пройдут "Фестиваль Вкуса", "Фестиваль Авторской кухни", фотовыставка "Все Рестораны Приморья", и, конечно, Конгресс Ресторатора и Отельера. В рамках конгресса пройдет презентация сетевых проектов для индустрии питания, ожидаются такие марки, как "Грильмастер", Subwey, "Ростикс", "РосинтерРесторантс" и другие. Ожидается приезд Александра ФИЛИНА, легендарного президента Российской гильдии шеф-поваров, Эрвина ПЕТЕРСА и других ресторанных и отельных звезд.

Итоговым событием станет Третий Приморский кулинарный фестиваль в сентябре 2006 г., куда войдут Дальневосточный поварской чемпионат, Дальневосточный кондитерский чемпионат, Дальневосточный чемпионат "БАР-ШОУ", Дальневосточный чемпионат бариста и отборочный тур на Российский чемпионат бариста, Дальневосточный чемпионат сервиса.

Ну и самое главное - состоится официальное открытие региональной Школы гостеприимства, над созданием которой мы все так долго трудились. В декабре во Владивостоке впервые будет вручена премия "Дальневосточное гостеприимство - 2006". Так что новый год обещает быть насыщенным и еще более вкусным!