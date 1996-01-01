2006-й будет еще вкуснее!

Что нам готовит год Огненной Красной Собаки? Доподлинно известно, любая собака не любит сидеть голодной! А огненная и красная, как пишут астрологи, будет рада разнообразным кулинарным изыскам в течение всего своего "правления". О вкусных итогах уходящего и сытных перспективах года наступающего читателям "ЗР" рассказывает Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной Ассоциации Рестораторов и Отельеров (ДАРиО).

- Роман Сергеевич, по признанию специалистов и журнала "Дальневосточный капитал", Второй Приморский кулинарный фестиваль назван самым вкусным событием 2005 года. Принимайте поздравления!

- Спасибо! На Первом съезде Федерации Рестораторов и Отельеров (ФРиО), состоявшемся в Москве в октябре, проекты ресторанного агентства "Анонс" и ДАРиО были признаны лучшими региональными проектами в индустрии питания и гостеприимства. Особенно можно гордиться тем, что впервые на Дальнем Востоке профессиональные соревнования Второго Приморского кулинарного фестиваля прошли по международным стандартам, принятым на 30-м Всемирном конгрессе WACS в 2002 г. Более 80 конкурсантов со всего региона - с Камчатки, Сахалина, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев соревновались не друг с другом, а с профессиональными требованиями и международными стандартами. Это принципиально новый уровень.

- Как выступили призеры Второго Приморского кулинарного фестиваля на Международном Кремлевском кулинарном кубке?

- В рамках VIII Международной выставки индустрии гостеприимства "ПИР-2005" - главном событии года для рестораторов и отельеров России - впервые состоялся Международный Кремлевский кулинарный кубок. Более 300 участников со всего мира, 14 национальных команд состязались в 22 различных классах. В командном соревновании победили немцы, на их счету Кремлевский кубок и почти все золотые медали.

Победители Второго Приморского кулинарного фестиваля выступали каждый в одном классе. Виктория ГОГАН (шеф-кондитер ресторана "Пицца-М", Гран-при кондитерского конкурса) состязалась в группе "Десерты". Нашему лучшему кондитеру мастерства не занимать, но немного не хватило уверенности в себе, да и волнение сказалось. Но опыт участия в больших соревнованиях приобретается только... опытным путем.

Кирилл БРАСЛАВЦЕВ (шеф-повар кафе "Эльзас", Гран-при поварского конкурса) успешно дебютировал в классе "Блюдо Модерн". Перед конкурсом он провел около месяца в Москве на стажировке у Виктории Бездрабко в ресторане "Дискавери", побывал на лучших кухнях ресторанов Москвы и Петербурга, поэтому и результаты выступления на кубке были на высоте. Его работа была отмечена подарочным блюдом и дипломом, что по системе оценивания приравнивается к четвертому месту Международного Кремлевского кулинарного кубка.

В будущем году мы повезем на Международный Кремлевский кулинарный кубок и "ПИР - 2006" целую команду от Дальнего Востока.

- "ПИР", без преувеличения, можно назвать кулинарными Каннами. Что сегодня самое актуальное и модное на ресторанном рынке?

- VIII Международная выставка "ПИР-2005" едва уместилась на площади 33 тыс. кв. м в московском выставочном центре "Крокус Экспо". Здесь были представлены 436 поставщиков товаров и услуг из 21 страны для ресторанов, кафе, баров, гостиниц, пансионатов, комбинатов питания. По словам организаторов, в этом году "ПИР" посетили 27000 специалистов со всей России и из-за границы. Если сравнить эти цифры даже с прошлым годом, то можно с уверенностью сказать, что ресторанный и гостиничный бизнес активно развивается, причем не только столичный, но и региональный, хотя моду задает Москва.

В Москве все еще очень популярна японская кухня, но доминирующей остается европейская, не имеющая яркой национальной выраженности, где-то больше склоняются в сторону французских изысков, где-то отдают предпочтение итальянской простоте.

Хитом сезона, который уже дошел и до Дальнего Востока, можно считать пивные рестораны, причем разной ценовой категории. Все они наполнены и востребованы, но, при внешней простоте концепции, это очень сложный механизм, и наладить его непросто. Сейчас на рынке начнется активное продвижение пивных ресторанных сетей под известными брендами. В ближайшее время мы можем ждать одну из этих концепций и к нам в гости.

Еще одним серьезным направлением в индустрии является победоносное наступление арабской и кавказской (с ближневосточным ароматом) кухонь. Отдельные заведения и серьезные сети, харчевни и рестораны с высокой кухней - все они активно открываются, наполняются и стабильно работают. Причем национальность владельца не играет роли при выборе направления развития. Главное здесь - прибыльность и востребованность концепции.

Что касается зарубежья, то там предпочтения определились уже давно: национальная (по месту проживания), итальянская (самая востребованная и демократичная), французская (модная и высокая) кухня.

Самой интересной тенденцией во всем мире (и у нас в России) является перепозиционирование фастфудов (например, МакДоналдс и др.) в рестораны быстрого обслуживания. Меняется дизайн (меньше функциональности, больше индивидуальности), даже МакДоналдс в рамках своих заведений делает зонирование меню и дизайна, вводит концепцию МакКафе.

Меню изменяется в сторону здорового питания (салаты, йогурты, соки).

В этом году на "ПИРЕ" очень интересно были представлены национальные стенды (Испания, Франция, Германия, Италия и Россия). Одной из кулинарных сенсаций выставки стали немецкие элитные сыры. По традиции, родиной сыра считается Франция, однако деликатесы, представленные немецкими сыроделами, были бесподобны. Испания порадовала всех своим фирменным "Хамоном", свиным сыровяленым окороком.

На российской "территории" были показаны элитные фермерские хозяйства, производящие продукты ресторанного класса. И, конечно, самым посещаемым был стенд "Виномания - ПИР", где проводились дегустации элитных вин и мастер-классы школы "Ностальжи", специалистов которой мы планируем привезти в самое ближайшее время во Владивосток.

- Приморская делегация рестораторов приняла участие в Первом съезде Федерации Рестораторов и Отельеров в Москве. Чем был интересен этот форум?

- Это очень важное мероприятие, на котором был установлен общероссийский график-календарь проведения важных для индустрии мероприятий на 2006 г. Кстати, начинается он с нас - в марте во Владивостоке состоится Неделя Рестораторов и Отельеров - и плавно продвигается по территории всей России. Кроме того, работу съезда завершила церемония вручения премии "Гостеприимство-2005", инициатором которой является ФРиО. Вручение проходило в формате гала-ужина в Государственном Кремлевском дворце под общим названием "Большая дегустация устриц". Специально для церемонии коллеги из Франции доставили 35000 устриц, которые пришлись по вкусу профессиональной публике. Церемонию посетили VIP-персоны, ведущие рестораторы и отельеры.

Среди дальневосточников Марина МОСКАЛЬЦОВА, генеральный директор гостиничного комплекса "Приморье", и Денис БЕРЕСТОВОЙ, владелец кафе-ресторана "Студио-кофе", были отмечены в номинации "За личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России".

- Роман Сергеевич, подводя итоги, что бы вы выделили особо?

- Важным достижением явилось подписание договора с интернет-проектом "Все рестораны Москвы" на создание дальневосточного представительства и запуск во Владивостоке проекта по изданию книги-путеводителя "Все рестораны Приморья". Также достигнуто соглашение с Ассоциацией Спешиалти Кофе (SCAE) о том, что Владивосток станет центром проведения Дальневосточного чемпионата бариста и отборочного тура в регионе на чемпионат России. На Конгресс Рестораторов и Отельеров в марте 2006 года приедет Ольга МЕЛИК-КАРАКОЗОВА - чемпион России 2004 г. среди бариста, для проведения мастер-классов и подготовки участников соревнований.

Очень приятным моментом признания качества и эффективности работы ДАРиО и ресторанного агентства "Анонс" служит узнавание Владивостока как ресторанной столицы ДВ региона, создание положительного образа города и края среди российский и зарубежных профессионалов. Это заслуга всех, кто работает вместе с нами, кто оказывает спонсорскую поддержку, в частности, и вашей Издательской компании "Золотой Рог", которая выступает информационным партнером наших мероприятий.

- Что в планах на грядущий год?

- 22 января впервые во Владивостоке состоится Зимний бал Рестораторов и Отельеров. В марте мы издаем справочник-путеводитель "Все рестораны Приморья" и запускаем одноименный сайт, кстати, электронный ресурс планируем открыть и для ДАРиО. В конце марта откроется Неделя Рестораторов и Отельеров, в рамках которой пройдут Фестивали Вкуса и Авторской кухни, фотовыставка "Все рестораны Приморья" и, конечно, Конгресс Рестораторов и Отельеров, на котором состоится презентация сетевых проектов для индустрии питания. Ожидаются такие марки как, "Грильмастер", Subwey, "Ростикс", "РосинтерРесторантс" и другие. Запланирован приезд Александра ФИЛИНА, легендарного президента Российской гильдии шеф-поваров, Эрвина Петерса и других ресторанных и отельных звезд. Итоговым событием станет Третий Приморский кулинарный фестиваль в сентябре 2006-го, куда войдут Дальневосточный поварской чемпионат, Дальневосточный кондитерский чемпионат, Дальневосточный чемпионат "Бар-шоу", Дальневосточный чемпионат бариста и отборочный тур на Российский чемпионат бариста, Дальневосточный чемпионат сервиса.

Ну и, главное, в наступающем году состоится официальное открытие региональной Школы гостеприимства, над созданием которой мы все так долго трудились. В декабре 2006 года во Владивостоке впервые состоится вручение премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006". Так что Новый год обещает быть насыщенным для профессионалов, а значит, с ростом мастерства наших рестораторов и отельеров 2006-й будет еще более вкусным и комфортным для жителей и гостей и Владивостока, и Приморского края, и всего Дальневосточного региона!