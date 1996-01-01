Учителя остались без праздников

В преддверии новогодних праздников "отличились" чиновники от образования, например, из роно Хасанского района. На этот раз они решили отменить положенные по законодательству зимние праздники для учителей района - их ждут на рабочих местах уже 3 января.

Столь "разумное" решение объясняется просто - дети, дескать, не должны быть лишены учительского пригляда во время продолжительных праздников (родителям, понятное дело, в это время доверия никакого).

Сами дети, по логике чиновников, 3 января должны будут по желанию появиться в стенах школы и вместо катаний на лыжах и санках и прочих зимних забав развлекаться в классах, по которым они так "соскучились" за несколько дней. Интересно, относят ли к себе вышеуказанное решение районные чиновники?

Редакция "ЗР" уже дала задание своим корреспондентам позванивать в приемную хасанского роно, начиная с 3 января. Удачных праздников!