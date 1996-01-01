С 1 января 2008 г. выпускники военных кафедр не будут проходить службу в армии. Такое заявление сделал в Екатеринбурге замминистра обороны РФ Николай ПАНКОВ.

Вместе с тем он отметил, что военные кафедры будут упразднены в 161 из 220 вузов. В 33 гражданских вузах страны планируется создать военно-учебные центры, которые будут готовить кадровых офицеров, напомнил замминистра обороны. По окончании центра выпускники должны будут отслужить три года по контракту, добавил Панков.