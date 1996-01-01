Владивосток поторопился?

Сегодня, 20 декабря, в Законодательном собрании Приморского края состоится круглый стол на тему "О проблемах, возникающих в ходе реализации Жилищного кодекса РФ в Приморском крае".

Актуальность мероприятия подтвердили недавние квитанции по оплате содержания жилья, полученные жителями Владивостока за ноябрь. Суммы, фигурирующие в них, существенно отличаются от октябрьских в сторону увеличения, и это не случайно.

Как выясняется из информации на самих квитанциях, администрация Владивостока, мягко говоря, проигнорировала результаты опросов горожан на предмет управления коммунальным хозяйством краевого центра управляющими компаниями (большинство горожан высказалось против) и, оказывается, успела провести конкурс, победителями которого стали опять же управляющие компании.