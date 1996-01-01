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Прямиком в Приморье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

16 декабря во Владивостоке состоялись праздничные мероприятия, посвященные 15-летию Пенсионного фонда России (ПФР). Приморский край стал единственным субъектом Российской Федерации, куда для участия в торжестве прибыл председатель правления ПФР Геннадий Батанов.

В ходе визита Геннадий Батанов большое внимание уделил текущей пенсионной реформе. По словам главы ПФР, Приморское отделение Пенсионного фонда входит в десятку лучших, поскольку именно у нас внедряется большое количество инновационных технологий, позволяющих оптимизировать процесс работы отделения, наладить информационный обмен в режиме online между филиалами отделения по краю.

Геннадий Батанов отметил, что, несмотря на критику пенсионных изменений в стране, в целом вектор реформы - правильный, опыт нашей страны схож с практикой проведения подобных реформ в других странах и болезненных отклонений в реформировании русской пенсионной системы не наблюдается. То, что пока немногие россияне спешат стать ее активными участниками и практически равнодушны к данной им возможности самостоятельно влиять на процесс формирования накопительной части пенсии, передавая ее в управление в различные финансовые институты, Батанов объясняет не недостатком информирования населения о ходе пенсионной реформы, а недоверием граждан к финансовым институтам. По опыту других стран, период привыкания к новой системе составляет в среднем 3-6 лет. В нашей стране реформа началась в 2002 г.

В отношении другой обсуждаемой темы - дефицита Пенсионного фонда - было сказано, что фонд и в этой ситуации сохраняет финансовую устойчивость. Такую уверенность придает соотношение общего бюджета ПФР и дефицита, которые составляют 1,6 трлн руб. и 96 млрд руб. Если так, то сегодняшний дефицит не составляет и месячной выплаты всех пенсий, равной 106 млрд руб.

Сказал глава ПФР и о повышении пенсий. Так, к 2008 г. трудовые пенсии должны увеличиться в 1,9 раза по сравнению с сегодняшними размерами, а социальные пенсии достигнут уровня прожиточного минимума.

В рамках торжественных мероприятий Геннадий Батанов наградил пять средств массовой информации, в том числе редакцию "Золотого Рога", дипломами за активное участие в конкурсе "Пенсионная реформа в моей судьбе".

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