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Вслед за Находкой "заискрило" в Шкотовском районе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Противостояние энергетиков и муниципалитетов достигло критической точки. Вслед за Находкинским отделением Дальэнергосбыта "атаке" силовиков в минувшую субботу подверглась одна из подстанций ОАО "Дальэнерго", обеспечивающая энергоснабжение Шкотовского района.

Как сообщил отдел информационной стратегии "Дальэнерго", подстанция в Шкотовском районе была "захвачена" сотрудниками местной прокуратуры и милиции, а поводом для незаконного вмешательства в работу энергосистемы со стороны районной прокуратуры послужили ограничения энергоснабжения, которые производились с этой подстанции в отношении должника - оптового перепродавца электроэнергии ОАО "Коммунальная Энергетика". Это предприятие, перепродающее потребителям электроэнергию, накопило долги перед "Дальэнерго" порядка 27 млн руб.

"По меньшей мере удивление вызывает тот факт, что противозаконный захват подстанции происходил с ведома и согласия районных властей. Учитывая, что краевые власти оказались не в состоянии контролировать ситуацию, в целях защиты интересов потребителей и собственных интересов ОАО "Дальэнерго" готовит обращения в Генпрокуратуру и в Федеральное управление Росгостехнадзора с просьбой разобраться в ситуации ", - говорится в заявлении ОИС "Дальэнерго".

Напомним, что в прошлый понедельник прокуратура г. Находки провела обыск в местном отделении "Дальэнергосбыта", изъяв договоры энергоснабжения с абонентами и ряд бухгалтерских документов.

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