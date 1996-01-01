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Собака правит балом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Поскольку будущий год - год Собаки, то и подарки должны быть соответствующие. Не исключено, что у многих возникнет желание завести собачку или подарить очаровательного щенка друзьям. Помните только, что это весьма серьезный шаг, и, конечно же, для родных, друзей и знакомых такой подарок не должен стать неприятной неожиданностью, а быть исключительно приятным сюрпризом.

Ну а если никто из вашего окружения не рискует обзавестись четвероногим питомцем, то возможностей порадовать близких у вас в любом случае предостаточно. Начнем с игрушек. Плюшевые далматинцы и терьеры, пудели и шарпеи, таксы и сенбернары самых разных размеров и степени пушистости доставят удовольствие и взрослым, и детям.

Ваши чада будут в восторге от фильмов про собак. Здесь перечень просто огромный: "Бетховен" с продолжениями, "Сто один далматинец", "Сто два далматинца", "Дорога домой" , "Леди и бродяга", "Четыре танкиста и собака", "Мой друг Шерлок", сериал о комиссаре Рексе и прочие фильмы на DVD и кассетах.

Взрослым понравятся разнообразные аксессуары, начиная с брелков в виде собачек для ключей и мобильных телефонов и заканчивая футлярами и сумками "далматинской" расцветки. Детям понравятся пушистые сумки, пеналы и фоторамки в виде собачек. Конечно же, любителям и владельцам собак можно подарить книги и фотоальбомы о собаках, статуэтки и пепельницы в виде собачек, трости и зонтики, рукоятка которых - голова собаки, фотографии собак, кружки, настенные тарелки, наклейки, марки и календари с изображениями собак. А еще можно присмотреть свечки-собачек и елочные игрушки, новогодние костюмы и маски для детей.

Не забудьте и о самих символах грядущего года. Одарите питомца новым ковриком, попонкой, удобным ошейником, собачьим домиком и, конечно же, сахарной косточкой или большой порцией любимого лакомства.

Словом, отпустите на волю вашу фантазию, и сами удивитесь, сколько приятных сюрпризов сможете доставить свои родным, любимым, друзьям и коллегам.

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