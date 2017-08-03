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Общество

16 Августа 2017, 18:46 | Общество | Приморье

Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"

Сергей Овчинников прокомментировал "экологические" протестные акции

16 Августа 2017, 18:16 | Общество | В России

Нотариусы скоро узнают, кто кому и кем приходится

Новый законопроект предлагает разрешить нотариусам доступ в единую базу ЗАГС, которая должна появиться в будущем году

16 Августа 2017, 15:46 | Общество | Дальний Восток

Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку

Предположительно, она американская

16 Августа 2017, 11:41 | Общество | Приморье

Русский MeetUp: во Владивостоке пройдет слет ИТ-сообщества стран АТР

Составной частью глобального форума станет Дальинфоком

16 Августа 2017, 10:30 | Общество | Приморье

Первые иностранцы въехали по электронным визам в Приморье

Первым иностранцем, въехавшим во Владивосток по электронной визе, стал гражданин Саудовской Аравии

16 Августа 2017, 09:00 | Общество | Приморье

Хроника Большой Воды

Приморье стало страдать от разгула водной стихии с пугающей регулярностью

15 Августа 2017, 15:49 | Общество | Приморье

Пятнистый защитник

Охраняемый дальневосточный леопард и сам стережет уникальную природу национального парка

15 Августа 2017, 11:31 | Общество | Дальний Восток

У северокорейских ракет, летающих близ Владивостока, скорее всего, украинские двигатели

Братья-украинцы в погоне за деньгами могут помочь устроить у границ Приморья ядерный апокалипсис

15 Августа 2017, 11:00 | Общество | Приморье

Законом и рублём

Вовремя устранять нарушения прав граждан в сфере ЖКХ помогает работа краевой жилищной инспекции

15 Августа 2017, 09:00 | Общество | Приморье

В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли

Эксперты опасаются, что то же самое произойдет с "дальневосточным гектаром"

14 Августа 2017, 19:16 | Общество | Приморье

В Приморье поднимают вопрос о выделении квот для удэгейцев на заготовку женьшеня

Экологический фестиваль "День Бикина" состоялся в приморском селе Красный Яр

14 Августа 2017, 17:51 | Общество | В мире

Бизнес-гороскоп: Весам стоит разложить финансы равномерно по чашам

Гороскоп на неделю с 15 по 20 августа

14 Августа 2017, 17:50 | Общество | Приморье

Приморье готовится к экологическому фестивалю Greenfest 2017

В рамках международной выставки "Строительство" с 20 по 22 сентября в Приморье пройдет экологический фестиваль Greenfest 2017.

14 Августа 2017, 17:27 | Общество | Дальний Восток

Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России

Под самым боком у Приморья что-то затевается...

14 Августа 2017, 17:20 | Общество | Приморье

В Приморье на ближайшей неделе существенных осадков не ожидается

В некоторых районах будет до +30 °С

14 Августа 2017, 16:07 | Общество | Приморье

В Приморье прилетели сразу три новейших истребителя

Скоро на аэродроме Центральная Угловая будет создан новый авиаполк

14 Августа 2017, 14:27 | Общество | Дальний Восток

На Камчатке 12 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня вулкана

Дня вулкана на Камчатке отметили у подножия сразу двух исполинов – Авачинского и Козельского

14 Августа 2017, 09:00 | Общество | Приморье

139 комиссий по оценке ущерба работают в затопленных районах Приморья

Первые выплаты начали получать пострадавшие жители Приморского края

11 Августа 2017, 17:25 | Общество | Владивосток

Золотой мост во Владивостоке отмечает свой первый юбилей

11 Августа 2017, 17:00 | Общество | Владивосток

Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" рассказали о жюри

Председателем станет российский режиссер Алла Сурикова

11 Августа 2017, 15:25 | Общество | Приморье

За смытый урожай жителям Приморья заплатят по 10 тыс. рублей

Первый транш в размере двух миллионов рублей выплатят пострадавшим от ЧС жителям Приморья

11 Августа 2017, 12:00 | Общество | Владивосток

На выходных во Владивостоке будет до +28 °C

Ночью температура понизится на 10 градусов

11 Августа 2017, 08:51 | Общество | Владивосток

Первый иностранец въехал по электронной визе на Дальний Восток

Им оказался араб

10 Августа 2017, 18:42 | Общество | Дальний Восток

Многодетные массово отказываются от бесплатной земли

На очереди массовые отказы от "дальневосточных гектаров"

10 Августа 2017, 10:03 | Общество | Приморье

Выпускников приморских школ лишают мест в вузах региона

Более 60 процентов мест в местных вузах займут выходцы из центральных регионов страны. И это только начало...

09 Августа 2017, 18:39 | Общество | Дальний Восток

Рынок труда растет

Нехватка кадров продолжает обостряться почти во всех деловых отраслях Приморья

09 Августа 2017, 10:21 | Общество | Дальний Восток

Владимир Путин: "Я хочу ее увидеть"

Президент России потребовал от министерств и ведомств, реализуя мегапроекты, не забывать о текущей работе на Дальнем Востоке страны

09 Августа 2017, 09:13 | Общество | Владивосток

Чистить бухту Золотой Рог начнут в следующем году

На дне не только мусор, но и затопленные суда, их обломки, опасное военное имущество

09 Августа 2017, 09:01 | Общество | Приморье

Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье

Он интересуется отдаленным районом

08 Августа 2017, 15:00 | Общество | Приморье

В Приморье пройдут дожди с грозами

Температура воздуха +19…+27 °С

08 Августа 2017, 11:26 | Общество | Владивосток

Школы готовят к учебному году

Во Владивостоке полным ходом идут работы по подготовке муниципальных учреждений образований к новому учебному году

08 Августа 2017, 09:52 | Общество | Приморье

Маршруты выходного дня

Национальные парки Приморья приглашают туристов

08 Августа 2017, 09:01 | Общество | Приморье

Благоустройство с доставкой во двор

Уже этой осенью приморцы смогут прогуляться по обновленным в рамках федерального проекта общественным пространствам

08 Августа 2017, 08:33 | Общество | Владивосток

Слишком толстые "Принцессы"

Как очистить бухту Золотой Рог, сделать ее глубже и при этом не навредить работе порта Владивосток? Мнение эксперта

07 Августа 2017, 11:30 | Общество | Дальний Восток

Президент Монголии возглавит делегацию своей страны на ВЭФ-2017

Делегация Монголии составит порядка 120 официальных лиц и представителей бизнеса

07 Августа 2017, 11:00 | Общество | Приморье

Население Приморья продолжает активно сокращаться

Приморцы стали меньше рожать и продолжают активно покидать регион

07 Августа 2017, 10:30 | Общество | Дальний Восток

Опубликована деловая программа третьего Восточного экономического форума

Расширенная версия деловой программы с краткими аннотациями и ключевыми вопросами сессий доступна на официальном сайте ВЭФ

07 Августа 2017, 10:00 | Общество | Владивосток

Во Владивостоке определили кто лучше всего играет в "танки".

В турнире по компьютерной игре World of Tanks приняли участие более 2,3 тыс. человек

07 Августа 2017, 09:35 | Общество | Приморье

Тайфун NORU пройдет мимо Приморья

Штормовое предупреждение отменено

06 Августа 2017, 11:30 | Общество | В России

В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии

Власти исправили ошибку 60-летней давности

05 Августа 2017, 20:30 | Общество | Дальний Восток

У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании

Нежданные гости в зоне контроля ТОФ России и ВМС Китая

05 Августа 2017, 16:46 | Общество | Дальний Восток

Второй корвет для Тихоокеанского флота вывели из цеха (фото)

Дальневосточные корабелы поместили в достроечный док новый корвет проекта 20380 "Громкий"

05 Августа 2017, 15:04 | Общество | Владивосток

Свободный порт Владивосток так и не открылся

Выдача электронных виз в Свободный порт опять отложена

04 Августа 2017, 17:40 | Общество | Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном

Синоптики рассматривают три варианта прохода тайфуна NORU

04 Августа 2017, 17:20 | Общество | Владивосток

Во Владивостоке на выходных будет облачно

Возможен небольшой дождь

04 Августа 2017, 16:15 | Общество | Владивосток

Во Владивостоке на выходных ограничат движение

Проезд будет закрыт по улице Батарейная

04 Августа 2017, 15:20 | Общество | Приморье

10 лет грозит создателям "группы смерти", понуждающих подростков к суициду

Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду, который имеет прямое отношении к Приморью

04 Августа 2017, 08:15 | Общество | Дальний Восток

Путин потребовал прекратить беспредел правоохранителей и контролеров в отношение бизнеса

На Дальнем Востоке остатки делового сообщества буквально добивают проверками и уголовными делами - это касается даже резидентов Свободного порта Владивосток и ТОРов

03 Августа 2017, 18:26 | Общество | Приморье

В ближайшие сутки в Приморье местами пройдут дожди

В некоторых районах ожидаются ливневые дожди с количеством осадков 15-50 мм за 12 часов и менее

03 Августа 2017, 17:43 | Общество | Владивосток

Во Владивостоке пройдет этап федерального турнира по онлайн-игре в танки

На состязания уже зарегистрировалось около тысячи человек

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