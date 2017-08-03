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Общество
Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
Сергей Овчинников прокомментировал "экологические" протестные акции
Нотариусы скоро узнают, кто кому и кем приходится
Новый законопроект предлагает разрешить нотариусам доступ в единую базу ЗАГС, которая должна появиться в будущем году
Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
Предположительно, она американская
Русский MeetUp: во Владивостоке пройдет слет ИТ-сообщества стран АТР
Составной частью глобального форума станет Дальинфоком
Первые иностранцы въехали по электронным визам в Приморье
Первым иностранцем, въехавшим во Владивосток по электронной визе, стал гражданин Саудовской Аравии
Хроника Большой Воды
Приморье стало страдать от разгула водной стихии с пугающей регулярностью
Пятнистый защитник
Охраняемый дальневосточный леопард и сам стережет уникальную природу национального парка
У северокорейских ракет, летающих близ Владивостока, скорее всего, украинские двигатели
Братья-украинцы в погоне за деньгами могут помочь устроить у границ Приморья ядерный апокалипсис
Законом и рублём
Вовремя устранять нарушения прав граждан в сфере ЖКХ помогает работа краевой жилищной инспекции
В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли
Эксперты опасаются, что то же самое произойдет с "дальневосточным гектаром"
В Приморье поднимают вопрос о выделении квот для удэгейцев на заготовку женьшеня
Экологический фестиваль "День Бикина" состоялся в приморском селе Красный Яр
Бизнес-гороскоп: Весам стоит разложить финансы равномерно по чашам
Гороскоп на неделю с 15 по 20 августа
Приморье готовится к экологическому фестивалю Greenfest 2017
В рамках международной выставки "Строительство" с 20 по 22 сентября в Приморье пройдет экологический фестиваль Greenfest 2017.
Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России
Под самым боком у Приморья что-то затевается...
В Приморье на ближайшей неделе существенных осадков не ожидается
В некоторых районах будет до +30 °С
В Приморье прилетели сразу три новейших истребителя
Скоро на аэродроме Центральная Угловая будет создан новый авиаполк
На Камчатке 12 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня вулкана
Дня вулкана на Камчатке отметили у подножия сразу двух исполинов – Авачинского и Козельского
139 комиссий по оценке ущерба работают в затопленных районах Приморья
Первые выплаты начали получать пострадавшие жители Приморского края
Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" рассказали о жюри
Председателем станет российский режиссер Алла Сурикова
За смытый урожай жителям Приморья заплатят по 10 тыс. рублей
Первый транш в размере двух миллионов рублей выплатят пострадавшим от ЧС жителям Приморья
На выходных во Владивостоке будет до +28 °C
Ночью температура понизится на 10 градусов
Первый иностранец въехал по электронной визе на Дальний Восток
Им оказался араб
Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
На очереди массовые отказы от "дальневосточных гектаров"
Выпускников приморских школ лишают мест в вузах региона
Более 60 процентов мест в местных вузах займут выходцы из центральных регионов страны. И это только начало...
Рынок труда растет
Нехватка кадров продолжает обостряться почти во всех деловых отраслях Приморья
Владимир Путин: "Я хочу ее увидеть"
Президент России потребовал от министерств и ведомств, реализуя мегапроекты, не забывать о текущей работе на Дальнем Востоке страны
Чистить бухту Золотой Рог начнут в следующем году
На дне не только мусор, но и затопленные суда, их обломки, опасное военное имущество
Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
Он интересуется отдаленным районом
В Приморье пройдут дожди с грозами
Температура воздуха +19…+27 °С
Школы готовят к учебному году
Во Владивостоке полным ходом идут работы по подготовке муниципальных учреждений образований к новому учебному году
Маршруты выходного дня
Национальные парки Приморья приглашают туристов
Благоустройство с доставкой во двор
Уже этой осенью приморцы смогут прогуляться по обновленным в рамках федерального проекта общественным пространствам
Слишком толстые "Принцессы"
Как очистить бухту Золотой Рог, сделать ее глубже и при этом не навредить работе порта Владивосток? Мнение эксперта
Президент Монголии возглавит делегацию своей страны на ВЭФ-2017
Делегация Монголии составит порядка 120 официальных лиц и представителей бизнеса
Население Приморья продолжает активно сокращаться
Приморцы стали меньше рожать и продолжают активно покидать регион
Опубликована деловая программа третьего Восточного экономического форума
Расширенная версия деловой программы с краткими аннотациями и ключевыми вопросами сессий доступна на официальном сайте ВЭФ
Во Владивостоке определили кто лучше всего играет в "танки".
В турнире по компьютерной игре World of Tanks приняли участие более 2,3 тыс. человек
Тайфун NORU пройдет мимо Приморья
Штормовое предупреждение отменено
В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
Власти исправили ошибку 60-летней давности
У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании
Нежданные гости в зоне контроля ТОФ России и ВМС Китая
Второй корвет для Тихоокеанского флота вывели из цеха (фото)
Дальневосточные корабелы поместили в достроечный док новый корвет проекта 20380 "Громкий"
Свободный порт Владивосток так и не открылся
Выдача электронных виз в Свободный порт опять отложена
В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном
Синоптики рассматривают три варианта прохода тайфуна NORU
Во Владивостоке на выходных будет облачно
Возможен небольшой дождь
Во Владивостоке на выходных ограничат движение
Проезд будет закрыт по улице Батарейная
10 лет грозит создателям "группы смерти", понуждающих подростков к суициду
Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду, который имеет прямое отношении к Приморью
Путин потребовал прекратить беспредел правоохранителей и контролеров в отношение бизнеса
На Дальнем Востоке остатки делового сообщества буквально добивают проверками и уголовными делами - это касается даже резидентов Свободного порта Владивосток и ТОРов
В ближайшие сутки в Приморье местами пройдут дожди
В некоторых районах ожидаются ливневые дожди с количеством осадков 15-50 мм за 12 часов и менее
Во Владивостоке пройдет этап федерального турнира по онлайн-игре в танки
На состязания уже зарегистрировалось около тысячи человек