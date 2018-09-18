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"Деньги не в счет"
Специалисты из западных регионов с большим нежеланием меняют цивилизацию на дальневосточные дебри
Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
Представители делегации Крыма выразили заинтересованность в межрегиональном сотрудничестве
В Приморье абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе с безлимитным интернетом
Tele2 запускает новый тарифный план с безлимитным интернетом и неограниченными звонками внутри сети.
"Разрешите подарить вам цветок просто так?"
Акцию под кодовым названием "Иди, мой друг, дорогою добра" провели добровольцы Благотворительного детского фонда "Тепло наших рук".
Текущий год во Владивостоке обещает быть богатым на выполненные дела
До нового года еще не близко, да и работы впереди по-прежнему непочатый край, однако первые и самые важные итоги городских дел и политики мэра Виталия ВЕРКЕЕНКО уже можно подвести.
Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября
Наркотики отравляют жизнь
Как уберечь близких от наркотический чумы
Туристы отправляются за дарами тайги
Дальневосточная тайга таит в себе огромное разнообразие дикорастущих съедобных и лекарственных растений, ягод, грибов и орехов. Сбор дикоросов продолжается и в сентябре
Cтолица Приморья широко отметила День тигра
В эти выходные Владивосток в очередной раз стал оранжево-черным
Детский отдых стал еще безопаснее
В Приморском крае продолжает успешно осуществляться государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2020 годы
Заповедники Приморья делают ставку на туризм
Особо охраняемые природные территории региона будут развивать туристическую инфраструктуру
ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
Владивостокская нефтебаза, расположенная в русле Первой речки во Владивостоке, принимает на себя максимальную нагрузку по сбору плавающих отходов, которые образуются по берегам реки
Нескучный октябрь
О главных событиях юбилейного для Приморья месяца – в обзоре "Золотого Рога"
Россиянам разрешили жениться когда хочешь
Что изменится с 1 октября: штрафы для застройщиков, Яровая добралась до интернета, новые правила регистрации брака и другие нововведения
Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников
В эти выходные Владивосток в очередной раз стал оранжево-черным – столица Приморья широко отметила День тигра
В Приморье в селе Красный Яр построена новая больница
Накануне Дня тигра в селе Красный Яр в нацпарке "Бикин" открыли новое здание медицинского учреждения
Якутия бьет в одну точку
Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
В Приморье создадут парк природы Дальнего Востока
Парк природы Дальнего Востока получил статус резидента ТОР и будет располагаться на 16 гектарах
На Владивосток надвигается Taigafest
В фестивальные дни таёжные блюда будут подавать в 15 ресторанах Владивостока по единой цене
Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
Владивосток - единственный город на Дальнем Востоке, куда на четыре дня будут доставлены цельбоносные мощи Луки Войно-Ясенецкого, одного из самых почитаемых святых
В День тигра Владивосток объединяет "полосариев" всех страх
"Тигриное" шествие — главное событие Дня тигра для жителей и гостей Приморья
Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
ННК приглашает участников и гостей праздника в свой шатер
В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий
Ожидаются сильный дождь и гроза со шквалистым усилением ветра. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу
Районы Приморья готовятся к зиме
Чтобы не повторилась ситуация с зимними замерзаниями, теплоэнергетики обязуются изменить температурный график подачи тепла в дома
Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей
В Приморье подошел к конку XVI Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого"
Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ
За шесть дней выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках IV Восточного экономического форума посетили около 70 тысяч человек
Во Владивостоке открыли мемориальную доску легендарному капитану дальнего плавания
Памятную доску разместили на фасаде дома № 15а по улице Бестужева, где проживал знаменитый почётный гражданин Владивостока
Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября
Юные туристы из Поднебесной восторгаются Приморьем
По приему китайских туристов, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, Приморский край стабильно входит в тройку регионов-лидеров
Туристы поймали Большую рыбу
Национальные праздники дополняют событийный туризм Приморья
Экскурсии в приморскую сказку
Организацией самых разных экскурсий для школьников во Владивостоке занимаются как профессиональные туристические компании, так и сами образовательные учреждения
Тигры захватят Владивосток на два дня
Традиционный праздник готовит новые незабываемые впечатления
Праздник во спасение
День тигра, который сегодня считается фишкой Приморья, появился вовсе не по радостному поводу, а из-за самой настоящей... войны
Владивосток продается по мелочи
Столица Приморья нуждается в уникальных сувенирах
После сложнейшей операции сотрудник WWF, пострадавший от тигра, возвращается во Владивосток
Проблема с решётками в тигриных вольерах осталась, и под угрозой могут оказаться и другие люди
Tele2 поздравит жителей Арсеньева с Днем города
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, примет участие в праздновании Дня города Арсеньева. 22 сентября на площади у дворца культуры "Прогресс" для гостей праздника Tele2 откроет зону виртуальных развлечений.
Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
В бюджет Владивостока уже дополнительно привлечено 4 миллиона 753 тысячи рублей. Телефоны горячей линии продолжают работать и принимать звонки граждан
Лайнер Costa Fortuna впервые зайдет во Владивосток
На борту лайнера находятся более 2800 пассажиров из Кореи, а также около 1000 членов экипажа
Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
Дни туризма пройдут в Магадане с 27 по 29 сентября. Впервые программа мероприятий будет настолько обширной и доступной для каждого жителя региона.
В России выходные с января перенесут на май
Тем не менее россияне опять устанут отдыхать на новогодних каникулах
Дома для особо важных персон
Первые итоги нового учебного года показали, что ситуация с обеспеченностью Владивостока детсадами успешно выправляется, на очереди школы, которые необходимо модернизировать и избавлять от позорного пережитка советской эпохи - вторых смен
Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
Игорь Пушкарёв откровенно ответил на вопросы жителей Приморья
В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
Время в пути составит чуть более двух часов
Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
Гороскоп на неделю с 18 по 23 сентября
Экстрим на природе
Как вернуться из похода живым и здоровым
Пройдусь я по приморской, сверну на сахалинскую…
На территории набережной ДВФУ дальневосточные регионы представили тематические павильоны
Приморская "ракушка" со своей жемчужиной
За два года океанариум на острове Русский посетило около миллиона человек
Повышенная парусность
Под эгидой ВЭФ во Владивостоке завершились аж три парусные регаты
Что и требовалось показать
Экспозиция Приморья на "Улице Дальнего Востока" во время ВЭФ-2018 была приурочена к 80-летию региона
Тайга наступает на Владивосток
Разнообразие даров природы придает осеннему празднику - Фестивалю тайги - особый гастрономический колорит