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Общество

03 Октября 2018, 17:38 | Общество | Приморье

"Деньги не в счет"

Специалисты из западных регионов с большим нежеланием меняют цивилизацию на дальневосточные дебри

03 Октября 2018, 17:12 | Общество | Приморье

Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье

Представители делегации Крыма выразили заинтересованность в межрегиональном сотрудничестве

03 Октября 2018, 16:40 | Общество | Приморье

В Приморье абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе с безлимитным интернетом

Tele2 запускает новый тарифный план с безлимитным интернетом и неограниченными звонками внутри сети.

03 Октября 2018, 12:38 | Общество | Приморье

"Разрешите подарить вам цветок просто так?"

Акцию под кодовым названием "Иди, мой друг, дорогою добра" провели добровольцы Благотворительного детского фонда "Тепло наших рук".

03 Октября 2018, 09:00 | Общество | Приморье

Текущий год во Владивостоке обещает быть богатым на выполненные дела

До нового года еще не близко, да и работы впереди по-прежнему непочатый край, однако первые и самые важные итоги городских дел и политики мэра Виталия ВЕРКЕЕНКО уже можно подвести.

02 Октября 2018, 18:40 | Общество | В России

Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября

02 Октября 2018, 17:20 | Общество | Приморье

Наркотики отравляют жизнь

Как уберечь близких от наркотический чумы

02 Октября 2018, 17:15 | Общество | Приморье

Туристы отправляются за дарами тайги

Дальневосточная тайга таит в себе огромное разнообразие дикорастущих съедобных и лекарственных растений, ягод, грибов и орехов. Сбор дикоросов продолжается и в сентябре

02 Октября 2018, 17:03 | Общество | Приморье

Cтолица Приморья широко отметила День тигра

В эти выходные Владивосток в очередной раз стал оранжево-черным

02 Октября 2018, 16:40 | Общество | Приморье

Детский отдых стал еще безопаснее

В Приморском крае продолжает успешно осуществляться государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2020 годы

02 Октября 2018, 15:48 | Общество | Приморье

Заповедники Приморья делают ставку на туризм

Особо охраняемые природные территории региона будут развивать туристическую инфраструктуру

02 Октября 2018, 15:15 | Общество | Владивосток

ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив

Владивостокская нефтебаза, расположенная в русле Первой речки во Владивостоке, принимает на себя максимальную нагрузку по сбору плавающих отходов, которые образуются по берегам реки

02 Октября 2018, 09:38 | Общество | Приморье

Нескучный октябрь

О главных событиях юбилейного для Приморья месяца – в обзоре "Золотого Рога"

01 Октября 2018, 15:02 | Общество | В России

Россиянам разрешили жениться когда хочешь

Что изменится с 1 октября: штрафы для застройщиков, Яровая добралась до интернета, новые правила регистрации брака и другие нововведения

01 Октября 2018, 14:15 | Общество | Владивосток

Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников

В эти выходные Владивосток в очередной раз стал оранжево-черным – столица Приморья широко отметила День тигра

01 Октября 2018, 12:31 | Общество | Приморье

В Приморье в селе Красный Яр построена новая больница

Накануне Дня тигра в селе Красный Яр в нацпарке "Бикин" открыли новое здание медицинского учреждения

01 Октября 2018, 10:44 | Общество | Дальний Восток

Якутия бьет в одну точку

Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.

01 Октября 2018, 08:44 | Общество | Приморье

В Приморье создадут парк природы Дальнего Востока

Парк природы Дальнего Востока получил статус резидента ТОР и будет располагаться на 16 гектарах

30 Сентября 2018, 21:22 | Общество | Приморье

На Владивосток надвигается Taigafest

В фестивальные дни таёжные блюда будут подавать в 15 ресторанах Владивостока по единой цене

30 Сентября 2018, 20:07 | Общество | Приморье

Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке

Владивосток - единственный город на Дальнем Востоке, куда на четыре дня будут доставлены цельбоносные мощи Луки Войно-Ясенецкого, одного из самых почитаемых святых

30 Сентября 2018, 15:56 | Общество | Приморье

В День тигра Владивосток объединяет "полосариев" всех страх

"Тигриное" шествие — главное событие Дня тигра для жителей и гостей Приморья

29 Сентября 2018, 08:58 | Общество | Владивосток

Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра

ННК приглашает участников и гостей праздника в свой шатер

28 Сентября 2018, 15:10 | Общество | Приморье

В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий

Ожидаются сильный дождь и гроза со шквалистым усилением ветра. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу

28 Сентября 2018, 13:00 | Общество | Приморье

Районы Приморья готовятся к зиме

Чтобы не повторилась ситуация с зимними замерзаниями, теплоэнергетики обязуются изменить температурный график подачи тепла в дома

28 Сентября 2018, 10:40 | Общество | Приморье

Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей

В Приморье подошел к конку XVI Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого"

27 Сентября 2018, 18:32 | Общество | Приморье

Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ

За шесть дней выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках IV Восточного экономического форума посетили около 70 тысяч человек

26 Сентября 2018, 18:20 | Общество | Приморье

Во Владивостоке открыли мемориальную доску легендарному капитану дальнего плавания

Памятную доску разместили на фасаде дома № 15а по улице Бестужева, где проживал знаменитый почётный гражданин Владивостока

25 Сентября 2018, 18:46 | Общество | В России

Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября

25 Сентября 2018, 17:20 | Общество | Приморье

Юные туристы из Поднебесной восторгаются Приморьем

По приему китайских туристов, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, Приморский край стабильно входит в тройку регионов-лидеров

25 Сентября 2018, 17:02 | Общество | Приморье

Туристы поймали Большую рыбу

Национальные праздники дополняют событийный туризм Приморья

25 Сентября 2018, 16:12 | Общество | Приморье

Экскурсии в приморскую сказку

Организацией самых разных экскурсий для школьников во Владивостоке занимаются как профессиональные туристические компании, так и сами образовательные учреждения

25 Сентября 2018, 14:18 | Общество | Приморье

Тигры захватят Владивосток на два дня

Традиционный праздник готовит новые незабываемые впечатления

25 Сентября 2018, 12:30 | Общество | Приморье

Праздник во спасение

День тигра, который сегодня считается фишкой Приморья, появился вовсе не по радостному поводу, а из-за самой настоящей... войны

25 Сентября 2018, 12:00 | Общество | Приморье

Владивосток продается по мелочи

Столица Приморья нуждается в уникальных сувенирах

24 Сентября 2018, 13:57 | Общество | Приморье

После сложнейшей операции сотрудник WWF, пострадавший от тигра, возвращается во Владивосток

Проблема с решётками в тигриных вольерах осталась, и под угрозой могут оказаться и другие люди

21 Сентября 2018, 12:40 | Общество | Приморье

Tele2 поздравит жителей Арсеньева с Днем города

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, примет участие в праздновании Дня города Арсеньева. 22 сентября на площади у дворца культуры "Прогресс" для гостей праздника Tele2 откроет зону виртуальных развлечений.

21 Сентября 2018, 10:32 | Общество | Приморье

Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой

В бюджет Владивостока уже дополнительно привлечено 4 миллиона 753 тысячи рублей. Телефоны горячей линии продолжают работать и принимать звонки граждан

21 Сентября 2018, 08:40 | Общество | Приморье

Лайнер Costa Fortuna впервые зайдет во Владивосток

На борту лайнера находятся более 2800 пассажиров из Кореи, а также около 1000 членов экипажа

20 Сентября 2018, 11:41 | Общество | Дальний Восток

Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом

Дни туризма пройдут в Магадане с 27 по 29 сентября. Впервые программа мероприятий будет настолько обширной и доступной для каждого жителя региона.

20 Сентября 2018, 10:07 | Общество | В России

В России выходные с января перенесут на май

Тем не менее россияне опять устанут отдыхать на новогодних каникулах

20 Сентября 2018, 08:40 | Общество | Приморье

Дома для особо важных персон

Первые итоги нового учебного года показали, что ситуация с обеспеченностью Владивостока детсадами успешно выправляется, на очереди школы, которые необходимо модернизировать и избавлять от позорного пережитка советской эпохи - вторых смен

19 Сентября 2018, 14:02 | Общество | Владивосток

Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе

Игорь Пушкарёв откровенно ответил на вопросы жителей Приморья

19 Сентября 2018, 11:34 | Общество | Владивосток

В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"

Время в пути составит чуть более двух часов

18 Сентября 2018, 18:30 | Общество | В России

Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится

Гороскоп на неделю с 18 по 23 сентября

18 Сентября 2018, 18:00 | Общество | Приморье

Экстрим на природе

Как вернуться из похода живым и здоровым

18 Сентября 2018, 17:26 | Общество | Приморье

Пройдусь я по приморской, сверну на сахалинскую…

На территории набережной ДВФУ дальневосточные регионы представили тематические павильоны

18 Сентября 2018, 17:00 | Общество | Приморье

Приморская "ракушка" со своей жемчужиной

За два года океанариум на острове Русский посетило около миллиона человек

18 Сентября 2018, 16:40 | Общество | Приморье

Повышенная парусность

Под эгидой ВЭФ во Владивостоке завершились аж три парусные регаты

18 Сентября 2018, 16:00 | Общество | Приморье

Что и требовалось показать

Экспозиция Приморья на "Улице Дальнего Востока" во время ВЭФ-2018 была приурочена к 80-летию региона

18 Сентября 2018, 15:10 | Общество | Приморье

Тайга наступает на Владивосток

Разнообразие даров природы придает осеннему празднику - Фестивалю тайги - особый гастрономический колорит

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