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Саммит АТЭС - 2012
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Владелец Crocus Group Арас Агаларов переплатил за стройки АТЭС во Владивостоке из своего кармана

24 Октября 2013, 17:13 | Владивосток

Владелец Crocus Group утверждает, что потратил на стройках на острове Русском дополнительные 3 млрд рублей.

"Дело в том, что нам передали проект, не устраивающий правительство. Но у нас была договоренность, что в процессе стройки смета не меняется, так называемая твердая договорная цена. Поэтому нам пришлось дофинансировать строительство, в частности, построить бульвар на набережной длиной более 1 км с водопадами, фонтанами, провести систему кондиционирования в университетских корпусах", - сообщил в интервью "Коммерсанту" владелец Crocus Group Арас АГАЛАРОВ.

По его словам, Crocus Group отказалась от участка на Русском под строительство торгово-развлекательного центра, предложенного ей в качестве компенсации затрат.

"Мы отказались от предлагаемого нам участка, так как он находится в стороне и для строительства торгово-развлекательного центра не подходит. Сейчас рассматривается вариант с другой площадкой. Но Crocus вряд ли будет там строить огромный ТРЦ. Скорее всего, это будет в студенческом кампусе досуговый центр с небольшими торговыми площадями. На эту стройку необходимы дополнительные инвестиции, так что едва ли мы компенсируем убытки. Зато мы получили во Владивостоке колоссальный опыт. Лично я испытываю огромное моральное удовлетворение от того, что был причастен к строительству университета на Русском. Кроме того, благодаря этой стройке увеличились производственные мощности Crocus, так как нам приходилось в большом количестве закупать строительную и дорожную технику. Сейчас мы постепенно перевозим ее из Приморского края в Москву", - рассказал Арас Агаларов.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: саммит АТЭС  Агаларов  crocus  ДВФУ 











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Комментарии

  • Псевдоним19:10, 24.10.2013#

    Офигеть! Врёт и не краснеет!. . Конечно же мы верим, что олигарх "трудился" из чистого альтруизма! Практически за "бесплатно"!. . .

  • Псевдоним00:23, 25.10.2013#

    Хахаха вот этот человек переплатил???? Не смешите, он за копейку удавится!!!!

  • NS14:08, 27.10.2013#

    Доля правды в этом есть. Проект вряд ли окупился, многое делалось не оптимально, многие ключевые узлы были под слабым контролем, многое было "не прозрачно".

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