Владелец Crocus Group Арас Агаларов переплатил за стройки АТЭС во Владивостоке из своего кармана

Владелец Crocus Group утверждает, что потратил на стройках на острове Русском дополнительные 3 млрд рублей.

"Дело в том, что нам передали проект, не устраивающий правительство. Но у нас была договоренность, что в процессе стройки смета не меняется, так называемая твердая договорная цена. Поэтому нам пришлось дофинансировать строительство, в частности, построить бульвар на набережной длиной более 1 км с водопадами, фонтанами, провести систему кондиционирования в университетских корпусах", - сообщил в интервью "Коммерсанту" владелец Crocus Group Арас АГАЛАРОВ.

По его словам, Crocus Group отказалась от участка на Русском под строительство торгово-развлекательного центра, предложенного ей в качестве компенсации затрат.

"Мы отказались от предлагаемого нам участка, так как он находится в стороне и для строительства торгово-развлекательного центра не подходит. Сейчас рассматривается вариант с другой площадкой. Но Crocus вряд ли будет там строить огромный ТРЦ. Скорее всего, это будет в студенческом кампусе досуговый центр с небольшими торговыми площадями. На эту стройку необходимы дополнительные инвестиции, так что едва ли мы компенсируем убытки. Зато мы получили во Владивостоке колоссальный опыт. Лично я испытываю огромное моральное удовлетворение от того, что был причастен к строительству университета на Русском. Кроме того, благодаря этой стройке увеличились производственные мощности Crocus, так как нам приходилось в большом количестве закупать строительную и дорожную технику. Сейчас мы постепенно перевозим ее из Приморского края в Москву", - рассказал Арас Агаларов.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.