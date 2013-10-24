Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владелец Crocus Group Арас Агаларов переплатил за стройки АТЭС во Владивостоке из своего кармана
Владелец Crocus Group утверждает, что потратил на стройках на острове Русском дополнительные 3 млрд рублей.
"Дело в том, что нам передали проект, не устраивающий правительство. Но у нас была договоренность, что в процессе стройки смета не меняется, так называемая твердая договорная цена. Поэтому нам пришлось дофинансировать строительство, в частности, построить бульвар на набережной длиной более 1 км с водопадами, фонтанами, провести систему кондиционирования в университетских корпусах", - сообщил в интервью "Коммерсанту" владелец Crocus Group Арас АГАЛАРОВ.
По его словам, Crocus Group отказалась от участка на Русском под строительство торгово-развлекательного центра, предложенного ей в качестве компенсации затрат.
"Мы отказались от предлагаемого нам участка, так как он находится в стороне и для строительства торгово-развлекательного центра не подходит. Сейчас рассматривается вариант с другой площадкой. Но Crocus вряд ли будет там строить огромный ТРЦ. Скорее всего, это будет в студенческом кампусе досуговый центр с небольшими торговыми площадями. На эту стройку необходимы дополнительные инвестиции, так что едва ли мы компенсируем убытки. Зато мы получили во Владивостоке колоссальный опыт. Лично я испытываю огромное моральное удовлетворение от того, что был причастен к строительству университета на Русском. Кроме того, благодаря этой стройке увеличились производственные мощности Crocus, так как нам приходилось в большом количестве закупать строительную и дорожную технику. Сейчас мы постепенно перевозим ее из Приморского края в Москву", - рассказал Арас Агаларов.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Офигеть! Врёт и не краснеет!. . Конечно же мы верим, что олигарх "трудился" из чистого альтруизма! Практически за "бесплатно"!. . .