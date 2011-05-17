PTR-VLAD.RU. Хакерская атака

Такого в истории приморских СМИ еще не было. Интернет-сайт Приморского телевидения и радио подвергся хакерской атаке. Нападение произошло в ночь на пятницу, 6 мая. В адрес сайта рtr-vlad.ru стало поступать огромное количество запрограммированных «обращений» с различных интернет-адресов. Это привело к перебоям в работе сервера. Тысячи постоянных посетителей не смогли попасть на сайт ПТР.

Вначале администраторы сайта еще не верили в случившееся, искали внутреннюю причину сбоя. Но через несколько дней стало очевидно, что угроза сайту исходит извне. Ситуация напоминала шахматную партию: администраторы сайта выстраивали защиту от вредоносного воздействия, работа сайта восстанавливалась, но буквально через час-два «злой гений» из всемирной паутины изменял конфигурацию своей атаки и вновь возникали проблемы.

DDoS-атака - сокращение от Distributed Denial Of Service Attack. Цель данной атаки - парализовать работу веб-узла. Первые сообщения о DDoS-атаках относятся к 1996 году. Но всерьез об этой проблеме заговорили в конце 1999 года, когда были выведены из строя веб-серверы таких корпораций, как Amazon, Yahoo, CNN, eBay, E-Trade и ряда других. Спустя год, в декабре 2000-го, «рождественский сюрприз» повторился: серверы крупнейших корпораций были атакованы по технологии DDoS при полном бессилии сетевых администраторов. С тех пор сообщение о DDoS-атаке уже не являются сенсацией.

Схематично DDoS-атака выглядит так: на выбранный жертвой сервер обрушивается огромное количество ложных запросов с множества компьютеров в разных концах света. В результате сервер тратит все свои ресурсы на обслуживание этих запросов и становится недоступным для пользователей. Циничность ситуации заключается в том, что пользователи компьютеров, с которых направляются запросы, могут даже не подозревать о том, что их машина используется хакерами.

В случае с сайтом ПТР ложные запросы приходили с серверов, расположенных в Турции, Польше, а также от ряда российских провайдеров. Через несколько дней информация об DDoS-атаке на сайт ПТР распространилась в среде приморских интернет-СМИ. Появилось несколько версий о возможных причинах DDoS-атаки на ПТР. Кто-то посчитал, что здесь замешан «личный» момент (месть «обиженного» ПТР человека), другие не исключали момент нечестной конкурентной борьбы (сайт ПТР является одним из самых популярных интернет-ресурсов Дальнего Востока). А третьи и вовсе выдвигали политическую версию: в преддверии больших выборов на сайте ПТР отрабатываются «грязные» интернет-технологии: как в нужный момент вывести из строя неугодный интернет-ресурс.

Проблемой сайта ПТР уже заинтересовались правоохранительные структуры, которые начали проверять информацию по своим каналам. Однако DDoS-атака закончилась сразу после проявления интереса «силовиков», так же мгновенно, как и началась. Тем не менее, сигнал прозвучал. Открытые информационные каналы Приморья становятся целью грязных интернет-технологий.