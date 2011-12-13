Мост через бухту Золотой Рог не успеют сдать в намеченный срок?

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Год назад завсегдатаи автомобильного форума Drom.ru организовали виртуальный тотализатор, на котором делались ставки по поводу своевременной сдачи в эксплуатацию строящихся во Владивостоке объектов саммита АТЭС, в частности моста через бухту Золотой Рог.

Многие высказывали сомнения, успеют ли строители закончить работы к лету 2012 года, и первоначально мнения скептиков пользовались большой популярностью. Однако с началом установки вант, и видимом ускорении темпов строительства позиции пессимистов пошатнулись, и больше ставок стало делаться на то, что мост все-таки успеют сдать к сроку.

Вечером в понедельник, общенародный праздник - День Конституции РФ, 12 декабря, маятник тотализатора drom.ru качнулся в обратную сторону. Пожар на мосту через бухту Золотой Рог, свидетелями которого стали сотни человек, подорвал позиции оптимистов, и усилил скепсис в среде автомобилистов Владивостока относительно перспектив строительства. Многие считают, что мост через теперь точно не успеют сдать в намеченный срок.