Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мост через бухту Золотой Рог не успеют сдать в намеченный срок?
ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Год назад завсегдатаи автомобильного форума Drom.ru организовали виртуальный тотализатор, на котором делались ставки по поводу своевременной сдачи в эксплуатацию строящихся во Владивостоке объектов саммита АТЭС, в частности моста через бухту Золотой Рог.
Многие высказывали сомнения, успеют ли строители закончить работы к лету 2012 года, и первоначально мнения скептиков пользовались большой популярностью. Однако с началом установки вант, и видимом ускорении темпов строительства позиции пессимистов пошатнулись, и больше ставок стало делаться на то, что мост все-таки успеют сдать к сроку.
Вечером в понедельник, общенародный праздник - День Конституции РФ, 12 декабря, маятник тотализатора drom.ru качнулся в обратную сторону. Пожар на мосту через бухту Золотой Рог, свидетелями которого стали сотни человек, подорвал позиции оптимистов, и усилил скепсис в среде автомобилистов Владивостока относительно перспектив строительства. Многие считают, что мост через теперь точно не успеют сдать в намеченный срок.
Новости тематики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным