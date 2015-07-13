Путин дал Владивостоку свободу на 70 лет

Новый статус восточным воротам России придается минимум на 70 лет

Президент России 13 июля подписал федеральный закон "О свободном порте Владивосток", принятый Госдумой 3 июля 2015 года и одобренный Советом Федерации 8 июля 2015 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-служба Кремля.





Под свободным портом Владивосток в законе понимается "часть территории Приморского края, на которой устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, создания и развития производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона продукции, ускорения социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения, проживающего на территории Дальнего Востока".

При этом предусматривается возможность продления данного срока, а также досрочного прекращения применения мер государственной поддержки предпринимательской деятельности на его территории на основании федерального закона.

Согласно закону, пишет газета "Золотой Рог", финансовое обеспечение создания (модернизации) объектов инфраструктуры на территории свободного порта Владивосток осуществляется за счет средств внебюджетных источников с применением механизмов государственно-частного партнерства, а также в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством РФ.

Управление свободным портом Владивосток осуществляется наблюдательным советом, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим на территории ДФО функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ (уполномоченный федеральный орган), а также управляющей компанией, определенной правительством РФ в соответствии с ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ", или ее дочерним обществом.

Законом также определяются правовое положение резидентов свободного порта Владивосток и конкретные меры предоставляемой им государственной поддержки.

В частности, законом предусматриваются особенности регулирования имущественных, земельных, градостроительных и иных отношений, установление пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также особенности осуществления государственного ветеринарного надзора, санитарно-карантинного контроля, государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, таможенного регулирования, государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, медицинской, образовательной и иных видов деятельности на территории свободного порта Владивосток.

Владимир Путин также подписал федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием ФЗ "О свободном порте Владивосток".

Этим законом вносятся изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием ФЗ "О свободном порте Владивосток", направленные на создание благоприятных налоговых условий для налогоплательщиков - резидентов свободного порта Владивосток (далее - налогоплательщики).

Федеральным законом налогоплательщикам предоставляется право на возмещение сумм налога на добавленную стоимость в заявительном порядке при наличии договора поручительства управляющей компании.

Федеральным законом для налогоплательщиков предусмотрены следующие налоговые ставки по налогу на прибыль организаций: в размере 0 процентов по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере не более 5 процентов по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. Указанные налоговые ставки применяются в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета налогоплательщиком была получена первая прибыль от предпринимательской деятельности на территории свободного порта Владивосток.

Кроме того, сообщает деловая газета "Золотой Рог", устанавливается, что размер налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в течение следующих пяти налоговых периодов не может быть менее 10 процентов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото пресс-с лужбы Кремля.