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Студенческая пора: съём жилья
Ни для кого не секрет, что рано или поздно повзрослевшему ребенку придётся упорхнуть из-под родительского крыла. Он, конечно, не подозревает, что в борьбе за свободу он столкнётся со множеством жизненных трудностей и неприятных сюрпризов, подготовленных проказницей-судьбой. И далеко не всегда на его пути будут встречаться честные и добропорядочные люди, не пытающиеся нажиться на его доверчивости и наивности. Особенно это касается такого щекотливого вопроса, как аренда квартиры во Владивостоке, а точнее — съём жилья.
Знайте свои права!
Конечно, на сегодняшний день трудно найти квартиру, полностью удовлетворяющую всем вашим запросам, а точнее, чтобы было и чисто, и удобно, и дёшево. Согласно статистике, цены с каждым годом растут как на дрожжах. Откуда же бедному студенту взять такие деньги, если, конечно, он не сын богатого папочки? Именно по этой причине многие студенты стараются арендовать квартиру во Владивостоке на несколько человек. Итак, какие подводные камни ожидают студента при поиске квартиры?
Желание сэкономить является одним из основополагающих факторов при выборе квартиры. Поэтому среди учащихся вузов и техникумов наблюдается высокая плотность заселения, и чаще всего на окраинах города.
Но порой желание сэкономить приводит вас в убогую квартиру с прогнившими трубами, полами и другими неприятными сюрпризами. Это, пожалуй, тот случай, когда лучше отказаться от столь беспроигрышного варианта низкой стоимости. Поясняем. Спустя некоторое время водопровод может прорваться, полы прогнить, и, естественно, крайним в этой коммунальной войне будете именно вы, а не хозяин жилплощади. Он же вам сдавал в более-менее пригодном состоянии, а вы что натворили? Более продвинутые, если не сказать, хитрые хозяева прописывают этот пункт в договоре — обязанности по ремонту жилья.
Если углубиться в дебри закона, то можно узнать, что он обязывает хозяина квартиры сдавать её в пригодных для проживания условиях и капитальный ремонт производится только его силами и денежными средствами. Исключения — когда вы действительно своими действиями нанесли серьёзный ущерб сдаваемой недвижимости. Если же обвинения в ваш адрес незаконны, то доказать свою правоту можно только в суде, но никто не говорит, что это будет легко. Самый разумный выход — обходить стороной такие убогие квартиры.
Если вы снимаете квартиру во Владивостоке не в одиночку, то в договоре лучше прописывать всех арендаторов или составлять договор на всех. Дружественные отношения и доверие — это хорошо, но до поры до времени. Неизвестно, как сложится ваша судьба дальше, возможно, что вы поссоритесь, разъедетесь, кто-то уедет из города насовсем или выйдет замуж / женится, и тогда вам одному предстоит тянуть эту лямку — выплачивать полную стоимость аренды жилья.
Всегда оговаривайте стоимость, срок проживания и возможность расторжения договора в одностороннем порядке. Всегда внимательно читайте условия аренды квартиры, прописанные в договоре. Бывают случаи, когда собственник жилья сдаёт квартиру только до того момента, пока у него не случаются форс-мажорные обстоятельства. При таком раскладе вам нужно готовиться покинуть жилплощадь в любой момент.
Обращайте внимание на стоимость, указанную в договоре. Она должна быть прописана именно в рублях. Никаких долларов, евро, процентов и пропорций — закон запрещает привязывать стоимость аренды жилья к курсам валют. Ещё один немаловажный момент — односторонняя индексация арендной платы. Это означает, что владелец квартиры может в любой момент поднять плату по своему желанию.
Что касается одностороннего порядка расторжения договора, то по закону предусмотрено всего три таких момента: когда вы мешаете соседям, создаёте шум, наносите ущерб имуществу. В остальных случаях свои права вы можете оспорить по закону — выгнать на улицу при наличии договора вас нельзя.
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