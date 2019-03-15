Первое зарубежное представительство PrimaMedia открылось в Пусане

Впервые в истории двух стран в Республике Корея открыто представительство российского частного СМИ

Представительство медиахолдинга PrimaMedia — PrimaMedia Korea — торжественно открылось 7 марта в Пусане. Впервые в истории двух стран в Республике Корея открыто представительство российского частного СМИ. Церемония открытия прошла в пусанском отеле Paradise Hotel, в мероприятии приняли участие представитель Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Евгений РУСЕЦКИЙ, консул Генерального консульства России в Пусане Роман БЫКОВ, почетный доктор Дальневосточного федерального университета, почетный гражданин Пусана Владимир КУРИЛОВ, представители авиакомпании «Аврора» и другие официальные лица.

Международный филиал медиахолдинга будет выстраивать «информационный мост» между странами-партнерами: обмениваться новостями и медиа-контентом в области экономики, культуры и социальной деятельности. Помимо этого в ближайших планах PrimaMedia — подготовка и проведение семинаров, конференций, других мероприятий с участием общественных и государственных организаций России и Республики Корея. Филиал офиса PrimaMedia Korea находится в здании, где раньше располагалось издательство ежедневной газеты The Kookje Daily News (Международная газета, издается с сентября 1947 года).

В торжественном мероприятии открытия представительства PrimaMedia Korea приняли участие порядка 200 гостей, среди которых представитель мэрии города Пусан по международным делам У Гён Ха, бывший депутат Национального собрания Республики Кореи КИМ Хён Чжу, экс-вице-президент компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering co., Ltd ПАК Тон Хёк, ректор морского и океанического университета Республики Корея ТО Док Хи, представители дирекции Международного пусанского кинофестиваля и другие известные личности в сфере политики, бизнеса, культуры, искусства и образования.

Цель открытия представительства PrimaMedia в Республике Корее заключается в укреплении экономического сотрудничества России и Республики Кореи в сфере экономики, искусства и культуры, а также активизации обмена между двумя странами. В частности, корейское представительство сыграет важнейшую роль в построении разноуровневых коммуникаций российского и корейского бизнеса в рыбной, судостроительной и перерабатывающей отраслях, а также будет способствовать расширению культурных обменов. Так, в ближайших планах PrimaMedia Korea - приглашение в Республику Корея ведущих артистов Мариинского театра.

По словам генерального директора медиахолдинга Виктора СУХАНОВА, главная цель открытия международного филиала – сформировать единое информационное пространство между Российской Федерацией и Республикой Корея.

- Южная Корея – один из ключевых партнеров для развития Дальнего Востока и в экономическом плане, и в культурном межрегиональном взаимодействии. С каждым годом присутствие южнокорейского бизнеса на территории Приморья увеличивается, масштабы проектов растут. Это, в каком-то смысле, формирует единое экономическое пространство Приморский край-Республика Корея. В связи с этим, нужно как можно быстрее формировать и единое информационное пространство, так как запрос на это огромен. Именно с этой целью мы и открываем наши филиалы в Сеуле и Пусане, — отметил Виктор Суханов.

Вице-губернатор – руководитель аппарата администрации Приморского края Антон ВОЛОШКО подчеркнул, что представительство медиахолдинга открыто своевременно, так как отношения Дальневосточного региона с Республикой Кореей требуют особой, грамотной медийной поддержки.

«Администрация Приморского края прилагает максимальные усилия для того, чтобы развивать взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи с Республикой Корея. На протяжении многих лет эта страна входит в число ведущих торговых партнеров края. Основная доля корейского капитала "работает" в таких сферах деятельности как строительство, транспорт, оптовая торговля. Активно развивается сотрудничество наших стран в сфере туризма. Все эти проекты, безусловно, требуют грамотной медийной поддержки, как с российской, так и с корейской стороны. Открытие представительства ведущего информационного холдинга в Республике Корея – очень своевременный и важный шаг по расширению сотрудничества, как в сфере экономики, так и в области культурных и человеческих отношений», - считает Антон Волошко.

«Отношения Приморья с Республикой Корея сейчас на подъеме: только за прошлый год число южнокорейских туристов увеличилось в 2,5 раза до 224 тыс. человек, торговый оборот вырос почти на 20% и составил $1,35 млрд, в крае работают более 50 совместных предприятий. И чем активнее мы сотрудничаем, тем больший интерес к нашему региону проявляют жители Южной Кореи. С запуском нового информационного портала они смогут больше узнать о возможностях, которые есть в Приморье, будь то туристические маршруты по заповедным уголкам края, гастрономические фестивали, спортивные соревнования или особые преференции для работы инвесторов. Уверен, что команда медиахолдинга PrimaMedia сумеет рассказать о нашем крае на корейском языке настолько "вкусно" и интересно, что еще больше жителей этой страны влюбятся в наш край, загорятся желанием приехать в гости, а часть аудитории всерьез задумается о том, чтобы открыть здесь бизнес», - рассказал врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.

Содействие и поддержку в открытии мультирегиональному российскому холдингу оказали Международный конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП), объединяющий деловые союзы из 28 стран Азии и Европы, а также лично президент МКПП Артем ЧАЙКАи представитель МКПП в Азиатско-Тихоокеанском регионе Евгений Русецкий.

Открытие представительства российских СМИ именно в Пусане можно рассматривать как активное продвижение идеи создания девяти мостов сотрудничества с Россией, которые были предложены корейским президентом Мун Чжэ Ином во время саммита России и Республики Кореи в июне 2018 года. И для открытия первого зарубежного представительства PrimaMedia именно этот город выбран не случайно – здесь сосредоточена основная инфраструктура рыбной, судостроительной и обрабатывающей промышленности, большую роль играет Пусанский порт в освоении Северного морского пути.

Также город является основным пунктом экономического сотрудничества России и Республики Кореи. По этому поводу губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО в своем обращении к мэру Пусана О Го Дон выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества администрации Приморского края и мэрии Пусана, а также обратился с просьбой оказать поддержку корейскому представительству PrimaMedia. На встрече мэра Пусана О Го Дон с руководством медиахолдинга PrimaMedia речь шла о проведении международных мероприятий с привлечением российского и корейского бизнеса, развитии сотрудничества в сфере науки и культуры, а также совместных информационных проектах.

- Наши первоочередные задачи – организация сотрудничества корейского медиа-сообщества с медиахолдингом, взаимообмен новостями и медиа-контентом в областях экономики, культуры и социальной деятельности. Также в ближайших планах — подготовка и проведение семинаров, конференций, других мероприятий в области экономики, промышленности, культуры с участием общественных и государственных организаций наших двух стран, - сообщил исполнительный директор PrimaMedia Алексей МИГУНОВ.

- Факт того, что именно город Пусан выбран первым городом для международного филиала PrimaMedia, подтверждает важность уже существующих экономических связей между Россией и Республикой Кореей, — отметил представитель мэрии города Пусан по международным делам У Кенг Ха.

Главой представительства медиахолдинга назначен известный южнокорейский журналист МУН Кён Чжун – лауреат престижных Корейской журналистской премии и Премии Nikkei Media, в недавнем прошлом главный редактор газеты Geoje Times.

- Развитие информационного пространства России и Республики Кореи позволит сохранить высокий уровень доверия и взаимопонимания, а также поможет в налаживании экономических, культурных связей и открытии новых перспектив в будущем, - отметил господин Мун Кён Чжун.

Глава представительства медиахолдинга PrimaMedia Мун Гён Чхун также подчеркнул важность данного события в эпоху освоения Северного морского пути и заявил, что корейское представительство медиахолдинга окажет большую помощь в развитии двусторонних отношений между Россией и Республикой Корея. Стоит отметить, что на корейское представительство PrimaMedia возложена роль новостного центра Международного Конгресса промышленников и предпринимателей из 28 стран.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК подчеркнул, что построение "информационного моста" между Пусаном и Владивостоком – серьезная и актуальная задача.

- Владивосток не так давно стал столицей Дальнего Востока. Все процессы, которые происходят в Приморье, достаточно важны для всего азиатско-тихоокеанского региона. Безусловно, нашим соседям, не просто интересно, но и очень важно узнать о том, что же происходит сейчас в современном Владивостоке, поэтому, конечно же, построение информационного моста между двумя нашими странами было бы весьма полезно, - подчеркнул исполняющий обязанности главы города Олег Гуменюк.

Международный филиал PrimaMedia может стать своеобразной точкой влияния на аудиторию Южной Кореи, такое мнение выразил доктор исторических наук, профессор Дальневосточного федерального университета Игорь ТОСТОКУЛАКОВ.

- Это событие выходит за пределы регионального значения. Создается информационная точка России в Республике Корея, которая будет разъяснять южнокорейской общественности мнение России на разные аспекты в современных международных отношениях, - подчеркнул доктор исторических наук, профессор Дальневосточного федерального университета Игорь Толстокулаков.

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ ожидает, что представительство PrimaMedia Korea внесёт вклад в расширение сотрудничества в области взаимного обмена информацией между южнокорейскими и российскими СМИ.

- Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке приветствует открытие филиала PrimaMedia в городе Пусан. Медиахолдинг Primamedia является крупным информационным агентством на Дальнем Востоке России. Я надеюсь, что открытие филиала внесёт вклад в расширение сотрудничества в области взаимного обмена информацией между южнокорейскими и российскими СМИ, а также поспособствует улучшению взаимопонимания между народами наших стран, — подчеркнул генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ.

Поздравил медиахолдинг PrimaMedia c выходом на международный уровень и председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК:

- Поздравляю PrimaMedia с открытием зарубежного офиса в Пусане. Не смотря ни на что, мы развиваем международные контакты, в том числе и в области СМИ. Мы – соседи, мы интересны друг другу, и нам есть, что друг другу предложить в сфере экономики, образования, культуры и туризма. Летом во Владивостоке пройдет X Форум председателей региональных законодательных собраний стран СВА. Надеюсь, что представительство медиахолдинга PrimaMedia в Республике Корея станет для парламентариев Северо-Восточной Азии добрым информационным партнером, — отметил Александр Ролик.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото PrimaMedia.