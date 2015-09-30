Приморский бизнес готовы отправить на налоговые каникулы

Законопроект о введении режима «налоговых каникул» при применении патентной системы налогообложения рассмотрели сегодня, 30 сентября, на заседании Законодательного Собрания Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проект закона представил первый вице-губернатор края Василий Усольцев. Законопроект, разработанный по инициативе Губернатора Приморья, устанавливает налоговую ставку в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения.

«Данное нововведение распространяется на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Действуют «налоговые каникулы» со дня государственной регистрации бизнесмена в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов», – сообщил первый вице-губернатор.

Отмечено, что проект закона прошел оценку регулирующего воздействия, а также был рекомендован к принятию членами комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания.

«На своем заседании мы предложили более детально обсудить данный законопроект вместе с предпринимательским сообществом. Такое обсуждение состоялось в рамках работы Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Экспертами было поддержано предложение о введении «налоговых каникул» с 1 января 2016 года и отмечена необходимость дополнения законопроекта новыми видами экономической деятельности, в том числе в сфере бытовых услуг», – отметил председатель комитета Галуст Ахоян.

С учетом данных замечаний законопроект большинством голосов одобрен в первом чтении, сообщает газета "Золотой Рог".

Напомним, в июне 2015 года, депутаты Законодательного Собрания также одобрили приняли «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения».

Данный проект закона распространяется на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение двух налоговых периодов. Налоговую льготу получают предприниматели, ведущие деятельность в сфере молодежных туристских лагерей и горных туристских баз, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, занимающиеся научными исследованиями и разработками. Также под льготу попадают ИП, осуществляющие деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников и в области спорта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.